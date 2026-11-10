중수청, ‘내란특수본’ 본부장에 김정환 서울청 반부패수사국장 내정

12·3 비상계엄 관련 잔여 사건을 수사할 일명 ‘내란 특별수사본부(내란특수본)’를 이끌 중대범죄수사청(중수청) 몫 본부장에 김정환 서울지방중대범죄수사청 반부패수사국장(사법연수원 37기)이 내정된 것으로 10일 파악됐다.

중대범죄수사청 로고. 뉴스1

법조계에 따르면 중수청은 최근 김 국장을 내란특수본 본부장으로 내정했다. 김 국장은 사법시험 합격 후 서울중앙지검과 대구지검, 수원지검 등을 거쳐 대검찰청 검찰연구관, 창원지검 밀양지청장, 대검 범죄수익환수과장, 서울남부지검 금융조사2부장 등을 역임한 검사 출신이다. 그는 서울남부지검 재직 당시엔 ‘정교유착 비리 검·경 합동수사본부’에 파견되기도 했다.

내란특수본은 지난해 3대 특별검사팀(내란·김건희·채해병)과 올해 2차 종합특검팀이 넘긴 잔여 사건을 비롯, 내란 관련 사건 전반을 수사하는 역할을 맡는다.

앞서 종합특검팀을 이끈 권창영 특검은 지난 8월 최종 수사결과를 발표하면서 “각종 수사기관이 합동으로 참여하는 특수본을 설치해 상설조직 형태로 체계적이고 장기적인 (내란) 수사를 이어가는 것이 타당하다”고 했다. 이후 이재명 대통령이 특수본 설치를 검토하라고 지시했다.

내란특수본은 지난달 2일 출범한 중수청과 경찰의 연합 체제로 구성된다. 중수청과 경찰에서 본부장을 한 명씩 내정해 공동본부장 체제로 운영될 전망이다. 경찰은 현재 3대 특검 사건을 인계받아 전담수사를 진행하고 있는 강일구 경무관을 내란특수본 본부장으로 내정한 것으로 전해졌다.

다만 내란특수본을 향한 시선은 싸늘하기만 하다. 내란 관련 수사만 1년 넘게 이어졌는데, 또다시 특수본을 꾸려 수사하는 것이라 출범 전부터 논란에 휩싸였다.

법조계에선 정원의 3분의 2가량으로 닻을 올린 중수청에서 내란특수본에 또 인력을 파견해야 하는 만큼, 특수본 설치가 중수청의 조기 안착에 부정적 영향을 미칠 것이란 우려도 나온다. 중수청 내부에서도 “이제야 일을 좀 해보자는 분위기인데 누가 파견을 가겠다고 하겠느냐”는 반응이 나오는 등 부정적인 기류가 감지된다.

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