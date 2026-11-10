“편안하게 떠났다”…5년간 암투병 기록한 인플루언서 29세로 사망

5년 동안 대장암 투병 과정을 사회관계망서비스(SNS)에 공개해온 대만의 유명 인플루언서가 29세의 나이로 세상을 떠났다.

8일(현지시간) 대만 현지 언론에 따르면 모델 겸 인플루언서 레나가 지난 2일 오전 11시 44분 사망했다. 인스타그램에서 약 4만 명의 팔로워를 보유했던 그는 2021년 대장암 진단을 받은 뒤 치료 과정과 일상의 변화를 꾸준히 공유했다.

레나는 올해 3월 암이 말기에 접어들었다는 진단을 받았다. 이후 장폐색이 반복돼 음식물을 섭취하기 어려워졌으며, 7~8월에는 대규모 수술을 받았다. 복부에는 30㎝가 넘는 수술 자국이 남았고 인공 장루도 설치했다. 수술 이후에는 영양 수액에 의존해야 했다.

레나 사회관계망서비스(SNS) 캡처

10월 들어 건강 상태는 더욱 악화했다. 혼자 걷거나 일어서기 어려워졌으며 복막염으로 극심한 복통을 겪었다. 진통제인 모르핀을 투여하면서 의식이 또렷한 시간도 줄어들었다. 그는 병원에서 여러 의료장비에 의존하는 자신의 모습을 두고 “충전이 필요한 인형 같다”고 표현하기도 했다.

레나는 지난달 27일 SNS에 마지막 게시물을 올려 자신에게 남은 시간이 많지 않은 것 같다고 밝혔다. 투병 과정에서 겪은 고통과 두려움을 솔직하게 털어놓으며 팬들에게 작별을 암시하는 메시지를 남겼다.

레나의 남자친구 천유는 지난 6일 SNS를 통해 사망 소식을 전했다. 그는 레나가 “깊은 잠을 자듯 편안하게 세상을 떠났다”며 “이제 고통에서 벗어났다”고 추모했다. 특히 암이 뼈까지 전이돼 어떤 자세로 누워도 통증을 호소했던 레나가 더 이상 아프지 않게 됐다는 점에 안도했다고 덧붙였다.

유족은 별도의 공개 장례식 없이 조용히 고인을 떠나보내기로 했다. 레나의 사망 소식이 알려지자 팬들은 장기간 투병 과정을 공유하며 희망을 전했던 고인을 추모했다.

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