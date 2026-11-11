정식으로 알려드립니다. : 문해력 키우는 《한자어 탐정단》 - 021

□ 수사 단어 ·고지서(告知書)[알려주는 글] : 어떠한 사실(내야 할 돈이나 의무 등)을 공식적으로 알려주는(告知) 문서(書). (Bill/Notice of payment) ·고지(告知) : 게시판이나 방송 등을 통해 어떠한 사실을 널리 알림. ·통지(通知) : 기쁜 소식이나 지시 사항을 적어 사람에게 알림.

□ 수사 보고서

탐정 여러분, '고지서'라는 단어를 들으면 "돈을 내라고 독촉하는 무서운 종이"로만 생각하기 쉽습니다. 그래서 "나에게 고통을 주는 고(苦)지서인가?" 하고 엉뚱한 오류를 범하기도 하죠. 하지만 이 단어는 ‘알림(Information)'의 뜻을 품고 있습니다.

'고(告)'는 광고, 보고할 때의 '알릴 고' 자입니다.

'지(知)'는 지식, 인지할 때의 '알릴/알 지' 자입니다.

즉, '고지(告知)'라는 말은 "당신이 꼭 알아야 할 중요한 사실이 있으니, 이를 공식적으로 똑똑히 알려줍니다"라는 뜻입니다.

결국 고지서(告知書)는 "당신이 몇 월 몇 일까지 세금이나 요금을 얼마큼 내야 하는지 그 중요한 사실을 공식적으로 적어서 알려주는 종이"라는 뜻이 됩니다.

□ 수사 확인

1. 다음 중 '고지서'에 대한 설명으로 올바르지 않은 것을 고르세요.

① 고지서의 '고'는 쓸 고(苦) 자이므로, 읽으면 마음이 쓸쓸하고 고통스러워지는 종이라는 뜻이다.

② '알릴 고(告)' 자와 '알릴 지(知)' 자가 합쳐져 정보를 전달하는 성격을 띤다.

③ 주로 내야 할 세금이나 전기, 수도 요금 등의 금액과 기한을 알려주는 문서이다.

④ "우편함에서 고지서를 가져왔다"처럼 일상에서 공식적인 안내 우편물에 쓴다.

2. 다음 글을 읽고 흐름상 빈칸에 가장 알맞은 단어를 <보기>에서 찾아 순서대로 써넣으세요.

<보기> : 고지서, 고지, 서류

"탐정은 이번 달 탐정 사무소의 운영비를 정산하기 위해 책상 위에 쌓인 ( ① ) 뭉치들을 정리했습니다. 그 속에서 지난달 사용한 인터넷 요금이 적힌 ( ② )를 발견했죠. 탐정은 단원들에게 '우리가 약속된 금액을 올바르게 내는 것은 중요한 의무'라며, 납부 기한이 언제까지인지 정확하게 공식적인 ( ③ ) 사항을 확인하고 즉시 은행으로 향했습니다."

□ 수사 단서

중요한 소식을 담은 공식적인 도장을 종이에 꾹 찍어 보낸 모습을 상상하면 수사가 명쾌해집니다. [사실을 알려주는(告知) 글/종이(書) = 고지서]

유도 질문: "집에 전기 요금을 내라는 종이가 날아왔어. 여기에는 내가 언제까지 얼마를 내야 하는지 자세히 적혀 있지. 그렇다면 이 종이는 누가 보낸 '고지서'일까?"

[정답]

1번: ① (고지서는 '알릴 고(告)' 자를 씁니다. 괴로움이나 고통과는 직접적인 한자 연관이 없습니다.)

2번: ① 서류 ② 고지서 ③ 고지

「한자어 탐정단」 시리즈 제공 : 세계일보·캐리에듀 문해력 연구소

매주 월, 수 연재

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