폭탄의 ‘굉음’과 땅의 ‘떨림’… 주민 괴롭혔던 감각 ‘건축화’ [스페이스도슨트 방승환의 건축진담]

‘매화 향기 가득한 마을’이라는 이름의 동네가 있다. 화성시 남서쪽 끝, 바닷가에 면한 ‘매향리(梅香里)’다. 옛 이름은 ‘고온리(古溫里)’. 지금도 남아 있는 ‘고온항’이 그 흔적이다. 한국전쟁 중 미군이 이곳에 공군 폭격 훈련장을 만들고 ‘고온’을 자신들의 발음대로 ‘쿠니’라 불렀다. 정식 명칭은 ‘쿠니 공대지 사격장(Koon-ni Air-to-Ground Range)’. 그때부터 이 동네의 공기는 꽃향기에서 화약 냄새로 바뀌었다.



1968년 주한미군지위협정(SOFA)에 따라 공식 사격장으로 지정된 뒤로는 하루 평균 200~600회의 폭격 훈련과 기총 사격이 이어졌다. 주민들은 1951년부터 2005년까지 54년간 최고 150dB의 소음을 견뎌야 했다. 사람이 통증을 느끼는 소음이 120~130dB, 기차가 지날 때 철로변 소음이 100dB이니 그 고통은 가늠조차 어렵다. 1988년 말 주민들은 ‘사격장 이전 대책위원회’를 꾸려 폐쇄를 요구하기 시작했다. 그리고 12년이 지난 2000년 5월, 엔진이 고장 난 미 공군 A-10 전투기가 민가 인근에 500파운드 폭탄 6발을 떨어뜨렸다. 이 오폭 사고를 계기로 폐쇄 요구는 전국으로 번졌고, 5년 뒤 쿠니사격장은 공식적으로 문을 닫았다.

매향리평화기념관은 반세기 넘게 주민들을 고통스럽게 했던 폭탄에 의한 굉음과 땅의 떨림을 건축화한 듯하다. 조종사와 주민들이 바라봤을 장면이 교차하는 추모의 위령비에서 주민들의 몸이 기억하는 고통을 읽을 수 있다.

그로부터 11년이 흐른 2016년, ‘매향리 평화공원 기본구상 및 계획’이 수립됐다. 이듬해 채인석 당시 화성시장이 ‘평화기념관’의 설계를 마리오 보타(Mario Botta)에게 의뢰했다. 그때 보타는 건립부지에서 차로 50분가량 떨어진 남양성모성지의 대성당 설계를 한창 진행하고 있었다(연재 11화 참고). 매향리에 관한 이야기를 전해 들은 보타는 ‘바다’와 ‘아픔’에서 영감을 얻었다(경기일보, 2017년 4월6일 자).



채 시장은 세계적인 건축가의 작품을 유치하고자 했지만 시민사회의 생각은 달랐다. 시민들은 매향리의 역사와 정신을 제대로 아는 작가가 참여하기를 원했고, 막대한 설계비를 내실 있게 써 달라고 요구했다(홍성규, ‘매향리 평화생태공원’ 추진 사례로 본 사회운동의 제도화 연구, 2022).



건축공간연구원이 발행한 ‘우수건축자산이야기: 매향리 쿠니사격장(2021)’에 실린 보타의 스케치를 보면, 손톱 형태의 ‘평화기념관’과 그 한쪽에 용수철 모양의 ‘추모의 위령비’로 이루어진 구성이 지금과 거의 같다. 흥미로운 건 여백에 그려진 지그재그 모양, 그리고 위령비에서부터 바다 방향으로 그은 직선이다.



옛 위병소 건물을 지나 오른쪽을 바라보면 붉은색 ‘평화기념관’과 회색 ‘추모의 위령비’가 수평과 수직의 대조를 이룬다. 스케치에서 봤던 지그재그는 평화기념관의 입면으로 구현되었다. 지금, 이 지그재그는 평화기념관의 MI(Museum Identity)로 활용돼 매향리(Maehyang-ri)라는 장소, 박물관(Museum)이라는 기관, 추모(Memorial)라는 목적을 드러내고 있다. 하지만 내게 이 두 건물은, 이제는 매향리에서 사라졌지만 오랫동안 주민들을 괴롭혔던 감각을 건축화한 것처럼 보였다. 바로 폭탄이 떨어질 때마다 주민들이 느꼈던 땅의 흔들림, 그리고 퍼져 나간 굉음이다. 보타가 말한 ‘아픔’도 그런 감각이었을 것이다.

폭탄이 떨어질 때마다 주민들이 느꼈을 땅의 흔들림을 형상화한 지그재그 형태의 기둥들.

건물 앞 회랑에 서면, 양쪽에 늘어선 지그재그 기둥 사이에서 그 진동이 더 크게 증폭되는 듯하다. 그 붉은 파동을 따라 무언가에 빨려 들어가듯 회랑 안쪽으로 걸어가면 평화기념관의 출입구가 나온다. 내부에서는 육면체와 원기둥 같은 기본 기하 형태와 좌우를 대칭으로 두고 공간을 셋으로 나누는 구성을 즐겨 쓰는 보타 특유의 건축 언어를 확인할 수 있다. 특히 두 개 층이 트여 있는 로비나 다목적홀에서 지그재그 기둥이나 원기둥 사이로 바라보는 바깥 풍경은 마치 고대 신전에서 현재로 시선을 옮기는 듯하다.



추모의 위령비는 평화기념관 북쪽에 있다. 링 모양의 전망데크들이 엘리베이터와 계단이 있는 구조체에서만 연결되는 형태여서 설계와 시공이 쉽지 않았을 것이다. 위령비라고는 하지만 방문자가 오르내릴 수 있으니 기능은 전망대다. 보통 전망대의 조망 공간은 가장 높은 곳에만 둔다. 그런데 이곳은 7개의 데크를 모두 걸을 수 있게 했다. 조형적인 목적이었다면 방문자가 링 하나하나를 모두 접근할 필요는 없다.

전망대이자 위령비라는 것은 ‘바라보는 행위’로 추모하고 위령하겠다는 뜻이다. 엘리베이터는 중간층인 5층과 꼭대기인 8층에만 선다. 그 사이의 데크는 두 발로 오르내려야 한다. 가장 높은 곳에서부터 가장 낮은 곳까지 한 층씩 내려오며 데크를 걸어보았다. 높이가 낮아질수록 시선도 자연스레 낮아졌다. 이 땅에서 이렇게 낮아졌던 것은 무엇이었을까? 순간, 비행기에서 투하된 폭탄이 떠올랐다. 다시 맨 위층으로 올라가 보타의 스케치 속 직선을 떠올렸다.

엘리베이터와 계단이 있는 곳에서 7개의 데크가 연결돼 있는 위령비의 구조.

그 궤적을 따라 날아가는 비행기 한 대가 그려졌다. 조종사는 -실제 고도는 이보다 훨씬 높았겠지만- 목표물이었던 농섬을 바라봤을 것이다. 그의 눈에 들어온 쿠니사격장 내 건물 지붕의 체크무늬는 목표물이 가까워졌음을 알리는 신호였다. 적정한 시점에 그는 투하 버튼을 눌렀고, 폭탄은 비행기로부터 떨어져 나왔다. 천천히 떨어지는 폭탄. 일시정지(Pause).



한 층씩 내려오며 상상 속 폭탄과 비행기를 한 프레임씩 재생하고 멈추기를 반복했다. 가장 낮은 데크에서 떨어지는 폭탄과 멀어지는 비행기를 보는 순간, 시선의 주체가 조종사에서 주민으로 바뀌었다. 다시 재생(Play). 폭탄이 떨어지기 시작하면 주민들은 두 팔로 머리를 감싸고 몸을 움츠리며 귀를 막아야 했다. 잠시 후, ‘쾅!’ 하는 폭음과 땅의 떨림. 조종사의 시선과 주민의 시선이 교차하는 이곳에서, 우리는 폭격의 공포를 온몸으로 견뎌야 했던 주민들의 감각에 닿는다. 이 탑에서의 위령은 그렇게, 바라보는 일로 이루어진다.

보타는 시민들이 원했던, 매향리의 역사와 정신을 제대로 이해하고 있는 작가는 아니었다. 하지만 그가 남긴 형태에서 주민들의 몸이 기억하는 고통을 읽을 수 있다. 그는 기본 기하 형태를 통해 시대가 변해도 바뀌지 않는 건축의 정신적 가치를 추구해 왔다. 쿠니사격장 부대원들이 숙소로 쓰던 생활관 앞에서, ‘M’자가 연속된 기둥과 ‘O’자가 쌓인 전망데크가 드러내는 이 땅의 불변을 생각해 봤다.



가을바람에 기념관 앞 수반의 물이 일렁였다. M과 O, 그 두 글자로 시작하는 단어 하나가 떠올랐다. ‘움직임(MOvement)’. 이 땅에서 변하지 않는 것은 단 하나였다. 바로 한 번도 멈추지 않았다는 사실이다. 이곳에 처음 폭탄이 떨어진 순간부터 마지막 폭격이 있던 날까지, 그리고 지금도 땅과 주민들의 삶은 한순간도 멈춘 적이 없었다. 그 움직임이 결국 사격장을 없애고 이 땅을 평화생태공원으로 바꿔 놓았다. 앞으로 펼쳐질 새로운 시간도 이러한 움직임 위에 쓰일 것이다.



방승환 도시건축작가

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