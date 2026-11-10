답례품+세액공제+50% 관광지 할인까지…영주 고향사랑기부 ‘3중 혜택’

경북 영주에 고향사랑기부금을 내면 세액공제와 지역 답례품은 물론 대표 관광시설 이용료도 최대 50%까지 할인받을 수 있다. 2년 연속 기부하면 동반인에게도 할인 혜택이 주어진다.

부석사 단풍. 영주시 제공

영주시는 고향사랑기부 참여를 유도하고 기부자 예우를 강화하고자 관련 조례를 개정하고 공공시설 이용료 감면 제도를 시행한다고 10일 밝혔다.

고향사랑 기부자는 기부금액과 관계없이 최근 기부일로부터 1년간 주요 공공시설 이용료를 감면받는다. 이용 가능한 시설은 소수서원·선비촌·소수박물관과 선비세상, 콩세계과학관, 천지인 전통사상체험관 등 6곳이다. 선비세상은 단체요금을 적용하고 나머지 시설은 관람료의 50%를 할인한다.

연속 기부자에게는 동반인 혜택을 준다. 첫해에는 기부자 본인만 혜택을 받지만 2년 연속 기부하면 동반 1명, 3년 이상 연속 기부하면 동반 2명까지 할인 대상에 포함한다.

시설 방문 때 모바일 기부혜택증을 제시하거나 현장에서 기부 이력을 확인받으면 된다. 시는 공공시설 할인뿐 아니라 주요 행사와 축제 초청 등 기부자 예우 프로그램도 확대한다는 계획을 세웠다.

고향사랑기부제는 지방재정 확충과 지역경제 활성화를 위해 2023년 처음 도입했다. 개인이 주민등록상 주소지를 제외한 다른 지방자치단체에 기부하면 세액공제와 답례품을 받을 수 있다. 지자체는 기부금을 주민 복리 증진과 지역 발전에 사용한다. 세액공제는 10만원까지 전액, 10만원 초과 20만원 이하 금액은 44%, 20만원 초과분은 일반 지자체 기준 16.5%가 적용된다. 기부금의 30% 이내에서 지역 특산품이나 상품권 등 답례품도 받을 수 있다.

시 관계자는 “고향사랑기부가 단순한 재정 기여를 넘어 영주를 찾고 지역과 인연을 이어가는 계기가 되도록 관광 혜택과 기부자 예우를 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.

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