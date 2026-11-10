“스타일로 증명하라”… 72인의 패션전쟁

아름다움에 ‘자격’은 필요 없다. 그동안 프로들의 경쟁으로만 이뤄졌던 패션 예능에 ‘완전 경쟁’이 등장했다.



10일 방송가에 따르면 디즈니+는 11일 오리지널 예능 ‘스타일 워즈’를 공개한다. ‘스타일 워즈’는 72명의 참가자가 오직 자신만의 스타일링으로 경쟁하는 서바이벌 프로그램이다. 우승자 상금은 1억원.

디즈니+가 11일 다양한 배경의 참가자들이 10t 분량의 ‘옷 산’, 3만점 이상 패션 아이템을 활용해 겨루는 패션 서바이벌 프로그램 ‘스타일 워즈’를 공개한다.

OTT 오리지널 예능답게 세트장 구성도 과감하다. ‘스타일 워즈’ 제작진은 1190평 규모 세트장을 마련했고, 그 안에 10t의 의상을 쌓아둔 ‘옷산’을 준비했다. 이외에도 가방과 신발 등 준비한 패션 아이템 수가 3만점이 넘는다.



어마어마한 스케일이지만, 패션 예능이 낯선 포맷은 아니다. 그 원조는 ‘도전! 수퍼모델 코리아’(이하 ‘도수코’). 과거 온스타일이 미국의 ‘도전! 수퍼모델’의 판권을 사들여 제작한 ‘도수코’는 2010년 시즌1을 시작으로 2014년 시즌5까지 만들어졌다. 이후에도 데블스 런웨이 등 다양한 패션 예능이 제작됐다.

정욱준(왼쪽부터), 홍진경, 혜리, 배정남, 최실장

‘스타일 워즈’는 참가자에 차별점을 뒀다. 기존 프로그램이 패션업계 종사자인 모델·디자이너가 조명받는 구조였다면, ‘스타일 워즈’는 참가자들의 자격을 국한하지 않았다. 나이와 직업, 경력을 불문하고 섭외됐다. 총 후보자만 약 5000명에 달했던 것으로 알려졌다. 그룹 위너의 이승훈, 크리에이터 큐영, 시니어 모델 김칠두, 인플루언서 김수미 등 셀럽들이 출연한다. 하지만 이들 외에도 의대생, 게임 개발자 등 출연자 배경이 다채롭다. 경력이 어떻든 모든 참가자는 동등한 조건에서 경쟁을 펼치게 된다.



김나현 ‘스타일 워즈’ PD는 지난 9일 열린 제작발표회에서 “패션은 어렵고 특별한 영역 같지만, 매일 아침 옷을 고르는 행위는 모두의 일상”이라며 “전문적인 지식이나 경력이 없더라도 누구나 계급장을 떼고 참여할 수 있는 대국민 서바이벌을 만들고자 했다”고 설명했다. 정종찬 PD도 “옷 잘 입는 사람이 우리나라에 많은데, 패션만 보는 게 아니라 그 사람에 대한 이야기를 담고 싶었다. 여러 번의 면접을 통해서 이 사람에게 패션 철학이 있는지 살펴보려고 했다”고 밝혔다.



서바이벌은 4인4색의 심사위원진이 이끈다. 모델 출신 방송인 홍진경, 배우 겸 모델 배정남과 글로벌 디자이너 브랜드 준지의 정욱준 크리에이티브 디렉터, 패션 스타일리스트 겸 유튜브 크리에이터 ‘최실장’이 심사를 맡았다.



최실장은 “‘패셔너블하다’와 ‘스타일리시하다’는 다르다. 이 프로그램은 ‘스타일’ 전쟁인 만큼 그 사람이 응축해 놨던 취향과 시간 등 사람이 오롯이 보여야 한다”며 “옷은 단순히 뽐내기 위한 것만이 아니라 콤플렉스나 자존감을 채우는 수단이 되기도 한다”고 짚었다. 정 디자이너는 “참가자 모두가 너무나 개성이 넘쳤기에 제가 어떠한 기준을 갖는 게 오히려 편견이 되지 않을까 싶었다”고 했고, 홍진경도 “한 끗 차이는 결국 그 패션을 얼마나 나답게 즐기느냐에서 판가름이 났다”고 말했다. 진행을 맡은 가수 혜리는 “심사위원분들이 새벽 3시까지 이어지는 촬영에 지칠 법도 한데, 끝까지 서로 납득될 때까지 토론하는 모습을 보고 정말 (패션에) 진심이라는 걸 느꼈다”고 전했다.



앞선 실패 전철을 밟지 않을지도 관심사다. 지난 7월 종영한 tvN ‘킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁’은 차세대 패션 아이콘이라는 주제 아래 여성 스타일 크리에이터 100명이 겨룬 서바이벌 프로그램이다. ‘킬잇’에서 참가자들은 런웨이 역량과 제작 완성도에 집중하던 기존 패션 예능과 달리 스타일링 재해석, 사회관계망서비스(SNS) 콘텐츠 제작, 개인 브랜딩 능력 등 서바이벌의 영역을 넓혔다. 런웨이·컬렉션·디자이너 중심에서 팝업·쇼트폼·인플루언서 기반으로 스타일 경험을 강조하는 패션 시장 변화와도 연결된 지점이다. 문제는 시청률이었다. 닐슨코리아 전국 유료가구 기준 첫 방송 시청률은 1.3%였지만, 7월7일 0.6%까지 수치가 떨어졌고, 결국 최종회 시청률도 0.9%로 큰 인상을 남기지 못한 채 막을 내렸다.



‘스타일 워즈’가 차별점으로 내놓은 다양성이 실제 시청자·패션 소비자 관심으로 이어질지가 관건으로 보인다. 정 PD는 “‘킬잇’이 20∼30대 참가자 가운데 패션 아이콘을 뽑는 프로그램이라면 우리는 남녀노소 누구나 옷을 좋아한다면 참여할 수 있는 쇼”라며 “‘킬잇’이 스타성이나 인기, 영향력에 집중했다면 ‘스타일 워즈’는 옷과 패션을 둘러싼 한 사람의 이야기를 다룬다”고 설명했다.



정 PD는 “시청자들 입장에서도 더욱 쉽게 몰입할 수 있을 것”이라고 설명했다. 젊고 아름다운 모델들만의 이야기가 아니라면 시청자들도 프로그램이 선보인 패션에 친밀감을 느끼고 더 집중할 수 있다는 뜻이다. 총 10부작인 ‘스타일 워즈’는 11일 1·2회를 시작으로 매주 수요일 디즈니+를 통해 2회씩 순차 공개된다.

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