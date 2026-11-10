한국기원·크래프톤, 게임과 바둑의 이색 만남…‘PUBG: 바둑그라운드’ 개최

게임 속 전장에 바둑판이 들어선다. 세계적인 게임 콘텐츠와 전통 두뇌 스포츠를 결합한 이색 행사가 서울 성수동에서 열린다.

크래프톤과 PUBG, 한국기원은 24일부터 29일까지 서울 성동구 펍지 성수에서 체험 행사 ‘PUBG: 바둑그라운드’를 개최한다고 10일 밝혔다.

크래프톤과 PUBG, 한국기원은 24일부터 29일까지 서울 성동구 펍지 성수에서 체험 행사 ‘PUBG: 바둑그라운드’를 개최한다고 10일 밝혔다. 한국기원 제공

이번 행사는 젊은 세대에게 바둑을 알리고 색다른 방식으로 즐길 기회를 제공하기 위해 기획됐다. PUBG: 배틀그라운드의 대표 전장인 ‘태이고’를 바탕으로 게임의 분위기를 살린 공간을 꾸미고 바둑 관련 프로그램을 선보인다.

방문객을 위한 상시 프로그램은 24~27일과 29일 운영된다. 행사장 전체를 둘러보며 스탬프를 모으는 투어에 참여할 수 있으며, 9줄·13줄·19줄 바둑판에서 인공지능(AI) 바둑 로봇과 실력별 대국도 가능하다. 바둑을 처음 접하는 이들을 위한 오목 체험도 마련된다. 스탬프를 모두 모으면 기념품을 받을 수 있다.

28일에는 ‘PUBG: 바둑그라운드 천하제일바둑대회’가 열린다. 두 명이 한 팀을 이루는 페어바둑 형식으로 치러지며, 가족 페어와 일반 페어 부문으로 구분된다. 가족 페어는 조부모·부모·자녀 등 가족 구성원이 함께 출전할 수 있고, 일반 페어는 만 19세 이상 성인이 대상이다.

대회에는 부문별 16개 팀씩 총 32개 팀, 64명이 참가한다. 신청 기간은 11일부터 17일까지이며 한국기원 홈페이지 바둑인광장의 신청 페이지에서 선착순으로 접수한다. 각 부문 입상팀에는 상장과 이벤트 상품이 주어진다.

대회 당일에는 이창호 9단의 팬 사인회도 열린다. 최근 통산 2000승을 달성한 이 9단은 오후 5시30분부터 행사장을 찾은 팬들과 만난다. 대회 참가자가 아니더라도 일반 방문객이면 참여할 수 있다.

행사는 크래프톤과 PUBG가 주최하고, 크래프톤·PUBG·한국기원이 공동 주관한다.

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