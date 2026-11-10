호반건설, ‘호반써밋 에디션 위례’ 연말 분양…최고 48층·576실 규모

호반건설이 경기 하남시 위례신도시에 ‘호반써밋 에디션 위례’를 연말 분양한다.

10일 호반건설에 따르면 이 단지는 위례택지개발지구 일반상업용지 9-1·9-2블록에 지하 2층∼지상 최고 48층, 4개 동, 총 576실 규모로 조성된다. 전용면적별로는 121㎡A·B 각 284실과 186㎡ 펜트하우스 8실로 구성된다. 호반건설의 주거 브랜드 ‘호반써밋 에디션’이 처음 적용되는 단지다.

호반써밋 에디션 위례 투시도. 호반건설 제공

단지 주변에는 위례숲초와 위례중·위례고, 스타필드시티 위례, 위례호수공원 등이 있다. 수도권제1순환고속도로와 송파나들목(IC)를 이용할 수 있으며, 내년 개통 예정인 위례선 트램 북위례역도 도보권에 들어설 예정이다. 위례신도시와 서울 강남권을 연결하는 위례신사선은 올해 3월 정부의 신속 예비타당성조사를 통과했다.

지상 8층에는 공중정원과 입주민 전용 실내수영장이 들어설 예정이다. 전용 121㎡에는 발코니가 마련되며, 최상층에는 전용 186㎡ 펜트하우스 8실이 배치된다.

청약은 만 19세 이상이면 주택 소유 여부와 관계없이 신청할 수 있다. 청약통장이 필요하지 않고 거주지역 제한 없이 추첨제로 당첨자를 선정한다. 분양 관계자는 “중도금 대출은 최대 60%, 잔금대출은 주택담보대출비율(LTV) 최대 70%까지 가능하며 별도의 실거주 의무기간은 없다”고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지