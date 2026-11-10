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호반건설, ‘호반써밋 에디션 위례’ 연말 분양…최고 48층·576실 규모

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신진영 기자 sjy@segye.com

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호반건설이 경기 하남시 위례신도시에 ‘호반써밋 에디션 위례’를 연말 분양한다.

 

10일 호반건설에 따르면 이 단지는 위례택지개발지구 일반상업용지 9-1·9-2블록에 지하 2층∼지상 최고 48층, 4개 동, 총 576실 규모로 조성된다. 전용면적별로는 121㎡A·B 각 284실과 186㎡ 펜트하우스 8실로 구성된다. 호반건설의 주거 브랜드 ‘호반써밋 에디션’이 처음 적용되는 단지다.

호반써밋 에디션 위례 투시도. 호반건설 제공
호반써밋 에디션 위례 투시도. 호반건설 제공

단지 주변에는 위례숲초와 위례중·위례고, 스타필드시티 위례, 위례호수공원 등이 있다. 수도권제1순환고속도로와 송파나들목(IC)를 이용할 수 있으며, 내년 개통 예정인 위례선 트램 북위례역도 도보권에 들어설 예정이다. 위례신도시와 서울 강남권을 연결하는 위례신사선은 올해 3월 정부의 신속 예비타당성조사를 통과했다.

 

지상 8층에는 공중정원과 입주민 전용 실내수영장이 들어설 예정이다. 전용 121㎡에는 발코니가 마련되며, 최상층에는 전용 186㎡ 펜트하우스 8실이 배치된다.

 

청약은 만 19세 이상이면 주택 소유 여부와 관계없이 신청할 수 있다. 청약통장이 필요하지 않고 거주지역 제한 없이 추첨제로 당첨자를 선정한다. 분양 관계자는 “중도금 대출은 최대 60%, 잔금대출은 주택담보대출비율(LTV) 최대 70%까지 가능하며 별도의 실거주 의무기간은 없다”고 설명했다.


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