백화점이 끌고 자회사는 흑자전환…신세계, 역대 3분기 최대 실적

㈜신세계가 백화점 사업의 성장과 연결 자회사들의 수익성 개선에 힘입어 역대 3분기 최대 영업이익을 달성했다.

신세계는 올해 3분기 연결 기준 총매출 2조9034억원, 영업이익 1643억원을 기록했다고 10일 밝혔다. 전년동기대비 총매출은 3.2%, 영업이익은 64.6% 증가했다.

주력인 백화점 사업은 총매출 1조8565억원, 영업이익 1037억원으로 전년 동기 대비 각각 8.5%, 23.5% 늘었다. 신세계는 “3분기에 본점 44%, 강남점 17%, 센텀시티점 14% 등에서 고신장율을 기록하며 전사 실적 성장을 견인했다”고 설명했다. 신세계백화점의 매출 신장은 럭셔리 브랜드 경쟁력 강화와 차별화된 식음료(F&B) 매장 유치, 체험형 콘텐츠 확대 등이 실적 개선에 영향을 미친 것으로 풀이된다.

외국인 고객 증가도 성장세를 뒷받침했다. 올해 3분기까지 누적 외국인 매출은 8500억원으로 지난해 같은 기간보다 두 배 이상 증가하며 역대 최대를 기록했다.

연결 자회사들도 수익성 개선에 기여했다. 면세점 사업을 운영하는 신세계디에프는 3분기 매출 4511억원으로 전년 동기 대비 16.3% 감소했지만, 영업이익은 253억원으로 흑자 전환했다. 회원 수가 27% 증가하고 객단가도 15% 상승하면서 역대 3분기 최대 영업이익을 거뒀다. 신세계센트럴은 매출 1072억원, 영업이익 312억원을 기록했다. 영업이익은 전년 동기보다 13.0% 증가해 2012년 신세계 편입 이후 처음으로 300억원을 넘어섰다. 신세계인터내셔날은 매출 2995억원, 영업이익 51억원을 기록했다. 매출은 16.6% 늘었고 영업이익은 전년 동기 대비 94억원 개선되며 흑자로 돌아섰다. 해외 패션과 화장품 사업의 성장세가 실적 개선을 이끌었다.

신세계라이브쇼핑은 영업이익 32억원으로 33.3% 증가했고, 신세계까사는 매출 1182억원으로 85.0% 늘며 영업이익 9억원을 기록해 흑자 전환했다. 신세계는 실적 개선을 바탕으로 주주환원도 강화한다. 3분기부터 분기배당 규모를 기존의 두 배 수준으로 확대하고 자사주 소각도 병행할 계획이다.

신세계 관계자는 “백화점 본업 경쟁력과 자회사 경영체질 개선이 역대 최대 3분기 영업이익으로 이어졌다”며 “미래 투자를 지속하고 회사별 사업 전문화를 통해 성장 동력을 확보하겠다”고 말했다.

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