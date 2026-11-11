술 마셔야 잠드는 습관…수면장애 키우고 알코올 의존 부른다

술 없이는 잠들기 어려운 상태가 반복된다면 음주 습관과 수면 건강을 함께 점검해야 한다. 게티이미지뱅크

잠들기 위해 매일 밤 술을 마시는 습관이 오히려 수면장애를 악화시키고 알코올 의존으로 이어질 수 있어 주의가 필요하다.

술을 마시면 일시적으로 잠이 빨리 드는 것처럼 느껴지지만, 실제로는 수면 구조를 흐트러뜨리고 깊은 잠을 방해하기 때문이다. 술 없이는 잠들기 어려운 상태가 반복된다면 음주 습관과 수면 건강을 함께 점검해야 한다.

11일 의료계에 따르면 술은 긴장과 스트레스를 일시적으로 완화하고 기분을 좋게 만드는 효과가 있어 잠드는 데 도움이 되는 것처럼 느껴질 수 있다.

그러나 알코올은 수면의 질을 떨어뜨리는 요인으로 작용한다. 음주 직후에는 졸음이 생겨 잠에 빨리 들 수 있지만, 수면 후반부에는 잠에서 자주 깨거나 깊은 잠을 유지하기 어려워질 수 있다.

특히 알코올은 수면 단계의 균형을 무너뜨리고 렘(REM) 수면에도 영향을 미친다. 렘수면은 꿈을 꾸는 단계로 기억과 정서 조절 등에 중요한 역할을 한다. 음주가 반복되면 수면의 연속성과 질이 저하돼 충분히 잤는데도 피로가 풀리지 않는 상태가 이어질 수 있다.

술은 기도 주변 근육을 이완시켜 코골이와 수면무호흡증을 악화시킬 수도 있다. 수면 중 호흡이 불안정해지면 숙면을 방해할 뿐 아니라 신체에도 부담을 준다. 진정제나 수면제, 항우울제 등 중추신경계에 영향을 미치는 약물을 복용하는 경우에는 알코올과 함께 사용했을 때 진정 작용과 호흡 억제 위험이 커질 수 있어 주의해야 한다.

문제는 술을 마셔야 잠들 수 있다는 생각이 반복적인 음주로 이어질 수 있다는 점이다. 처음에는 적은 양으로도 졸음이 오지만 음주가 지속되면 내성이 생겨 같은 효과를 얻기 위해 더 많은 술을 찾을 수 있다. 수면장애를 해결하기 위해 시작한 음주가 오히려 수면을 방해하고 음주량을 늘리는 악순환으로 이어지는 것이다.

일시적인 불면증은 며칠 안에 호전되기도 하지만, 잠들기 어렵거나 잠을 유지하기 힘든 증상이 지속된다면 진료를 받아 원인을 확인하는 것이 좋다. 특히 술을 마셔야만 잠들 수 있거나 음주량을 조절하기 어렵다면 수면 문제뿐 아니라 알코올 사용장애 여부도 함께 살펴볼 필요가 있다.

수면장애와 음주 문제는 신체적·정신적 건강이 복합적으로 작용하는 만큼 원인에 맞는 치료와 관리가 중요하다. 술을 수면 보조 수단으로 사용하는 습관을 피하고, 불면증이 반복되면 전문적인 진료를 통해 적절한 치료 방법을 찾는 것이 바람직하다.

알코올 의존이 의심되거나 장기간 과음해온 경우에는 갑작스럽게 혼자 술을 끊기보다 의료진의 도움을 받아 안전하게 음주를 조절해야 한다.

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