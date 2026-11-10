술 줄이려 해도 뜻대로 안 된다면… ‘알코올 사용장애’ 의심해야

음주로 건강이나 일상생활에 문제가 생긴다면 알코올 사용장애를 의심해 볼 필요가 있다. 고려대학교 안암병원

연말 모임과 회식이 늘면서 술자리가 잦아지는 시기다. 술을 줄이거나 끊으려 해도 뜻대로 되지 않고 음주로 건강이나 일상생활에 문제가 생긴다면 알코올 사용장애를 의심해 볼 필요가 있다.

단순히 술을 자주 마시는 것을 넘어 음주를 스스로 조절하기 어려워진 상태라면 전문적인 진단과 치료가 필요하다.

10일 의료계에 따르면 알코올 사용장애는 음주를 조절하는 능력이 떨어지고, 술로 인해 신체적·정신적·사회적 문제가 발생하는데도 음주를 지속하는 질환이다.

흔히 알코올 중독이라고 부르지만 의학적으로는 알코올 사용장애라는 용어를 사용한다. 술을 얼마나 많이 마시는지만으로 판단하기보다 음주를 통제할 수 있는지, 일상생활에 어떤 영향을 미치는지가 중요하다.

대표적인 증상으로는 계획했던 양보다 술을 많이 마시거나 음주량을 줄이려는 시도가 반복해서 실패하는 경우가 있다. 술을 마시고 싶은 욕구가 강해지고, 가정이나 직장에서 문제가 발생하는데도 음주를 이어가기도 한다. 술을 마시지 않을 때 손이 떨리거나 불안해지는 등 금단 증상이 나타날 수도 있다.

알코올 사용장애는 유전적 요인과 음주 환경, 스트레스 등이 복합적으로 작용해 발생하는 것으로 알려져 있다. 반복적인 음주로 뇌의 보상체계와 행동 조절 기능에 변화가 생기면 음주 욕구를 억제하기 어려워질 수 있다.

진단은 음주 습관과 신체적·정신적·사회적 문제를 종합적으로 평가해 이뤄진다. 대표적인 선별검사로는 한국형 알코올사용장애 선별검사(AUDIT-K)가 활용된다. 미국정신의학회 정신질환 진단 및 통계 편람(DSM-5)에 따르면 최근 12개월 동안 11개 진단 기준 가운데 2개 이상에 해당하면 알코올 사용장애로 진단할 수 있다. 해당 기준의 충족 개수에 따라 경도(2~3개), 중등도(4~5개), 중증(6개 이상)으로 구분한다.

알코올 사용장애를 방치하면 건강에도 심각한 영향을 미칠 수 있다. 간질환과 고혈압, 심혈관질환은 물론 여러 암의 발생 위험이 높아질 수 있으며, 수면장애와 우울·불안 등 정신건강 문제도 동반될 수 있다.

치료에는 상담과 인지행동치료, 약물치료 등이 활용된다. 음주 문제는 신체적·정신적 건강과 밀접하게 연결돼 있어 환자의 상태에 따라 여러 진료과의 협력이 필요하다. 가정의학과에서 전반적인 건강 상태와 만성질환을 평가하고, 정신건강의학과에서 음주 의존이나 우울·불안 등 동반 질환을 치료할 수 있다. 간 손상이 의심되면 소화기내과와 협력해 관련 합병증을 관리하는 것도 중요하다.

특히 장기간 많은 양의 술을 마셔온 사람은 갑자기 음주를 중단할 때 주의해야 한다. 신체적 의존이 형성된 경우 술을 끊으면 손 떨림과 불안, 식은땀 등의 금단 증상이 나타날 수 있다. 심한 경우 경련이나 의식 혼란을 동반하는 진전섬망으로 이어질 수 있으며, 생명을 위협하는 응급상황이 될 수 있다. 장기간 과음했거나 과거 심각한 금단 증상을 경험했다면 혼자 금주를 시도하기보다 의료진의 도움을 받아야 한다.

이종성 고려대 안암병원 가정의학과 교수는 “알코올 사용장애는 단순히 술을 많이 마시는 문제가 아니라 음주를 조절하는 능력이 떨어지고, 그로 인해 건강과 일상생활에 문제가 생기는 질환”이라며 “술을 줄이려는 시도가 반복해서 실패한다면 의지만으로 해결하려 하기보다 전문적인 진료를 받는 것이 중요하다”고 말했다.

이어 “알코올 사용장애는 적절한 치료와 지속적인 관리를 통해 호전될 수 있다”며 “환자의 음주 습관뿐 아니라 신체적·정신적 건강 상태를 종합적으로 살펴야 하며, 필요한 경우 관련 진료과와 협력해 개인에게 맞는 치료를 이어가는 것이 회복에 도움이 된다”고 설명했다.

한편 고려대 안암병원 가정의학과는 김양현 과장과 이규배·이종성 교수가 참여하는 알코올 사용장애 클리닉을 운영하고 있다. 클리닉에서는 환자의 음주 습관과 신체적·정신적 건강 상태를 종합적으로 평가하고 개인별 상태에 맞는 치료와 관리를 제공한다.

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