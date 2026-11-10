우상호 강원지사, 평창고랭지김장축제서 어린이들과 김장

우상호 강원도지사가 10일 평창군 진부면민체육공원 일원에서 열리고 있는 제9회 평창고랭지김장축제 현장을 방문해 어린이들과 전통 김장문화를 체험하고 관광객들과 함께 김장을 담그며 소통하는 시간을 가졌다.

우상호 강원도지사가 10일 평창군 진부면민체육공원 일원에서 열리고 있는 제9회 평창고랭지김장축제 현장을 방문해 어린이들과 김장하고 있다. 강원도 제공

이번 방문은 미래세대에 우리 전통 김장문화를 알리고 평창 고랭지배추의 우수성을 홍보하는 한편 최근 배추 가격 하락으로 어려움을 겪는 농가를 위해 김장 소비 확대와 이웃 나눔 분위기를 확산하고자 마련됐다.

이날 우 지사는 축제위원장으로부터 축제 운영현황을 들은 뒤 진부초 1학년 학생 10명과 함께 김장문화 체험에 참여했다. 어린이들과 함께 배추에 양념을 버무리고 김치를 담그며 우리 전통 김장 문화의 의미를 알렸다.

이어 축제 홍보대사인 배우 김청씨와 함께 관광객 김장체험장을 찾아 직접 김치를 담그며 관광객들과 소통했다. 관광객들과 김장축제 참여 소감과 평창 고랭지배추의 맛과 품질 등에 대해 이야기를 나누고 우리 농산물을 활용한 김장 소비 확대와 이웃 나눔의 의미를 함께 나눴다.

특히 올해는 가을배추 생산량 증가와 김장 수요 감소 등으로 배추 가격 약세가 예상됨에 따라 농림축산식품부에서도 '더하고 나누는 김장, 한 포기 더의 행복' 캠페인을 추진하고 있다.

정부 전망에 따르면 올해 가을배추 생산량은 전년보다 18.5% 증가하는 반면 김장배추 수요는 9.1% 감소할 것으로 예상된다. 김장 소비 확대를 통한 농가 지원의 필요성이 커지고 있다.

도는 이번 축제를 계기로 도민들이 김장을 한 포기 더 담그고 이웃과 나누는 데 관심을 갖도록 독려하는 한편 지역 농산물 소비 확대를 통해 농가의 어려움을 함께 나누는 분위기를 확산해 나갈 계획이다.

우 지사는 축제장 내 농특산물 홍보·판매장 등 주요 시설을 둘러보고 관광객 및 행사 관계자들과 소통하며 지역 농산물 소비 촉진과 축제 활성화를 위한 현장의 목소리를 청취했다.

올해로 9회째를 맞은 평창고랭지김장축제는 지난 4일부터 오는 16일까지 13일간 진부면민체육공원 일원에서 개최된다. 평창 고랭지배추를 활용한 김장체험과 지역 농특산물 홍보·판매 등 다양한 프로그램으로 관광객들을 맞이하고 있다.

김장체험은 일반김장 10㎏에 6만9000원, 프리미엄 김장 10㎏에 7만9000원으로 운영된다. 절임배추 216t, 건고추 약 15t 등 지역 농산물의 소비와 농가 판로 확대에도 기여하고 있다.

우 지사는 “올해는 배추 농사가 잘됐지만 가격 하락으로 농업인들의 걱정이 큰 상황”이라며 “우리 아이들에게는 전통 김장문화를 알려주고 도민 여러분께서는 김장을 한 포기 더 담가 어려운 이웃과 나누는 따뜻한 김장철이 되었으면 좋겠다”고 말했다.

이어 “김장 한 포기 더 담그는 작은 실천이 농업인에게는 힘이 되고 어려운 이웃에게는 따뜻한 나눔이 될 수 있다”며 “앞으로도 강원 농산물의 소비를 확대하고 농업과 관광이 함께 성장하는 지역축제를 적극 지원하겠다”고 덧붙였다.

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