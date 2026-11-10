‘뛰러 왔는데 걷기만?’…러너 10명 증 9명 도심 마라톤 축소 찬성

시민들이 도심에서 뛰고 있는 모습. 게티이미지뱅크

러너 10명 중 9명이 서울 도심의 마라톤 대회 축소에 찬성한다는 설문조사 결과가 나왔다.

10일 러닝 훈련소 인피니트 오퍼튜니티와 홍보법인 동서남북이 발표한 ‘트렌드 나침반: 마라톤 대회 편’에 따르면 응답자의 89%가 서울 도심 마라톤 대회 축소에 찬성한다고 답했다. 설문조사는 최근 2년간 마라톤 대회에 참가한 경험이 있는 러너 508명을 대상으로 지난달 24일부터 이달 4일까지 진행됐다.

이같은 설문조사 결과는 최근 서울 도심 마라톤 대회가 교통 혼잡과 시민 불편을 낳는다는 문제가 제기된 상황에서 나왔다. 지난 2일 오세훈 서울시장은 전날 열린 마라톤 대회와 관련 자신의 페이스북에서 “시민 불편을 최소화하기 위해 주최 측에 코스 조정을 수차례 요청하며 협의했지만 끝내 대규모 불편을 막지 못했다”며 “내년 대회는 코스와 일정을 원점에서 다시 협의하겠다”고 밝혔다.

이는 코로나19 이후 러닝이 유행하며 마라톤 대회가 잇따라 열리고 기존 대회도 참가 인원을 늘리는 추세가 이어지며 생긴 문제다. 도로 통제로 이동에 불편을 겪는 시민들은 물론 참가비를 내고 대회에 나선 러너들 사이에서도 운영상의 문제를 지적하는 목소리가 나왔다.

실제로 같은 조사에서 러너들이 꼽은 마라톤 대회 운영 개선점 1순위는 ‘병목 현상 없는 참가 인원(38%)’이다. 주행 코스의 적정 인원을 초과할 경우 안전이 위협받을 수 있을 뿐 아니라 높은 혼잡도로 인해 대회 초반부가 ‘걷기 행사’처럼 진행되는 경우도 있다는 지적이다.

‘신속한 물품 보관 및 수령(21%)’에 대한 개선 요구도 나왔다. 마라톤 대회는 쌀쌀한 초봄이나 초겨울 아침에 열리는 경우가 많다. 운영 인력이 부족하거나 참가 인원이 지나치게 많아 달리기 전후 겉옷 등의 물품 보관·수령이 지연되면 참가자들이 체온 유지에 어려움을 겪을 수 있다는 것이다.

이 밖에도 쓰레기 정리 인력 확충(17%), 간이 화장실 설치 확대(12%), 응급 의료진 배치 확대(8%), 충분한 급수 및 간식 제공(4%) 등이 개선이 필요한 사항으로 꼽혔다.

아시아 육상선수권대회 국가대표 출신 장호준 코치는 “2020년 이전에는 일정 간격마다 응급 처치 안전 요원을 배치했고 물과 간식이 부족해 후발 주자가 못 받는 사태도 없었다”면서 “대회 수를 원점에서 재검토하는 것처럼 대회 운영도 참가자와 시민이 주인공이 될 수 있도록 쇄신해야 한다”고 전했다.

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