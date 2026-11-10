'젠슨황 불륜 상대' 中여성 싱가포르 회사, 실체 불분명

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 상대로 미국 언론에서 지목된 중국인 앨리스 황(중국명 황러)이 경영한 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드가 과거 사무실에 사람이 왕래하지 않는 등 실체가 불분명한 곳으로 알려졌다.



10일(현지시간) 싱가포르 매체 스트레이츠타임스에 따르면 메가스피드가 엔비디아 최첨단 인공지능(AI) 반도체의 중국 밀반입을 도왔다는 의혹이 처음 제기된 작년 10월 싱가포르 중심업무지구(CBD)의 고급 오피스 빌딩 7층에 소재한 메가스피드 사무실은 문을 닫고 전화 연락을 받지 않은 채 사실상 자취를 감춘 상태였다.

2025년 대만 타이페이 한 식당에서 포착된 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO·가운데)와 앨리스 황(오른쪽). 로이터연합뉴스

당시 같은 건물 입주자는 "(메가스피드가) 이곳에 입주한 이후로 항상 불이 꺼져 있었다"며 "사람이 드나들거나 사무실 안에 있는 모습을 거의 본 적이 없다"고 말했다.



이 사무실은 싱가포르 최고 중심가에 위치해 임대료가 매우 비싼 곳이지만, 이런 임대료를 내면서도 사무실을 비워두는 것이 이상하다고 다른 입주자는 전했다.



전날에도 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 기자가 이 사무실을 찾았으나 출입을 거부당했다.



AFP 통신도 기자가 메가스피드 홈페이지의 전화번호로 전화하자 응답자가 일반 가정집이라면서 메가스피드를 잘 모른다고 답했다고 전했다.



메가스피드는 말레이시아 자회사 '스피드매트릭스'를 통해 최소 46억 달러(약 6조2천억원) 상당의 엔비디아 AI 장비를 수입한 것으로 파악됐다. 미 당국은 메가스피드가 중국 수출이 금지된 엔비디아 칩 일부를 중국으로 밀반입하고 있을 가능성을 의심해 2024년부터 조사를 벌여왔다.



이 회사는 홈페이지에서 자사가 엔비디아의 아시아태평양 지역 컴퓨팅 파워 클라우드 사업의 '핵심 비즈니스 파트너'이며 동남아 지역에서 데이터센터 여러 곳을 운영한다고 소개하고 있다.



또 링크트인 페이지에 따르면 이 회사 직원은 2∼10명이며 인도네시아 자카르타, 말레이시아 조호르주에 사무소를 두고 있다.



싱가포르 기업 등록 자료에 따르면 메가스피드는 2015년 중국 선전 소재 중견 게임회사 '세븐로드'(7Road·第七大道)의 싱가포르 자회사 '세븐로드 인터내셔널'로 문을 열었다.



이후 2023년 3월 메가스피드로 사명을 변경하고 앨리스 황가 회사 소유권을 가져와 자신은 상무이사직을 맡았다. 이어 같은 해 11월 싱가포르인 탄 용 퐁에게 회사를 넘기고 앨리스 황은 물러났다.



탄은 현재 이 회사의 유일한 등록 주주인 기업 '스위프트데이터'의 소유주다.



탄은 2005년부터 중국에서 활동해온 것으로 알려졌으며, 2022년에는 싱가포르에서 회사 두 곳을 세웠지만 이들 기업은 현재 사라진 상태다.



그는 이어 2023년 스위프트데이터를 만들고 메가스피드를 넘겨받았다.



하지만 작년 10월 스트레이츠타임스에 따르면 스위프트데이터 소재지인 싱가포르 한 사무실 건물은 예전에 이 회사와 메가스피드의 비서직을 맡았던 인물이 이사로 있는 전문 용역업체가 쓰고 있었다.



이 이사는 고객사가 회사 주소 등록을 위해 자사 주소를 사용하는 일이 흔하다고 말했다.



당시 그는 자신의 주소지인 싱가포르 국내가 아닌 중국에 머물렀다고 그의 가족이 전하기도 했다.



싱가포르 당국은 작년 메가스피드 관련 의혹이 불거지자 이 회사가 자국법을 위반했을 가능성이 있어 조사 중이라고 확인한 바 있으나 구체적인 내용은 언급하지 않았다.



다만 최근 앨리스 황의 중국 간첩설이 나온 뒤에도 싱가포르 경찰은 해당 조사를 여전히 진행 중이지만, 앨리스 황과 중국 간의 연관성에 대해서는 조사하고 있지 않다고 밝혔다.



앨리스 황은 메가스피드 경영을 맡아 유창한 영어 실력을 바탕으로 반도체 업계 고위 관계자들과 폭넓은 친분을 쌓았으며, 젠슨 황과는 2024년 초 처음 만난 이후 여러 차례 다른 일행과 함께 식사·술자리를 갖고 가깝게 지내는 모습이 목격됐다.



작년 5월에는 대만 타이베이 중식당에서 젠슨 황이 앨리스 황의 뺨에 입을 맞추고 같은 차를 타고 떠나는 모습이 포착되기도 했다.



미국 정보당국은 앨리스 황이 중국 정보기관 국가안전부(MSS)의 스파이인 것으로 판단하는 것으로 알려졌다.

<연합>

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