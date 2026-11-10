대구시, ‘대구시사’ 편찬 본격 추진… 2032년까지 총 15권 발간

대구시가 대구의 변화와 발전을 체계적으로 기록하고 역사를 새롭게 정리하기 위해 ‘대구시사(市史)’ 편찬을 본격 추진한다.

10일 대구시에 따르면, ‘대구시사’는 1973년과 1995년 두 차례 발간된 바 있다. 이후 추가 편찬이 이뤄지지 않은 사이 대구는 행정구역 변화와 산업구조 재편, 사회∙문화적 변화 등 여러 측면에서 큰 변화를 겪어 왔다. 이에 시는 선사시대부터 현대에 이르는 지역의 역사와 정체성을 종합적으로 정리하기 위해 ‘대구시사’ 편찬을 민선 9기 공약 사업으로 추진하기로 했다.

1995년 발간한 대구시사. 대구시 제공

이 사업은 2027년부터 2032년까지 6년에 걸쳐 추진된다. 대구의 역사를 시대별로 정리하는 통사와 행정∙경제∙사회∙문화 등 분야별 변화상을 다루는 분야사로 구성되며, 총 15권 발간을 목표로 단계적으로 편찬할 계획이다. 그동안 시는 시사 편찬의 제도적 기반을 마련하기 위해 2022년 시사편찬위원회 관련 조례를 개정한 데 이어 대구 시사편찬위원회를 구성해 편찬 방향을 논의해 왔다.

아울러 대구역사총서(대중서), 대구사료총서(고서 번역) 발간 등 기초 자료 축적과 연구 기반 조성에도 힘써왔다. 지난달 23일에는 대구 역사 연구 학술회의 ‘기록으로 축적된 대구’를 개최했다. 이번 학술회의에선 역대 지리지와 읍지, 시사 등 각종 역사 기록에 나타난 대구의 모습을 시대별로 살펴보고, 기록에 담긴 대구의 역사적 변화와 특성에 대해 논의하며 향후 ‘대구시사’ 편찬에 필요한 학술적 토대를 마련하는 계기를 가졌다.

추경호 대구시장은 “지역의 역사를 체계적으로 기록하고 정리하는 일은 대구의 정체성을 확립하고 미래를 준비하는 밑거름”이라며 “‘대구시사’가 시민에게는 자긍심을, 미래세대에는 지역을 이해하는 소중한 역사 자산이 될 수 있도록 내실 있게 편찬해 나가겠다”고 말했다.

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