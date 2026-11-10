오세훈 “거리 노숙인 절반 이상 줄여야”…서울역 일대 금주구역 확대 추진

오세훈 서울시장이 서울역 일대 거리노숙인 수를 50% 이상 줄이겠다는 목표를 제시했다. 서울역광장 금주구역 지정을 계기로 인근 지하도까지 금주구역 확대를 추진하고, 노숙인 시설 입소와 주거·자립 지원을 강화해 서울역 일대 환경을 개선하겠다는 구상이다.

오세훈 서울시장이 10일 서울시청 서울갤러리에서 열린 저출생 대응 정책 성과공유회 토크콘서트에서 발언하고 있다. 뉴시스

오 시장은 10일 간부회의에서 “지난해 금연구역 지정에 이어 중구청이 금주구역까지 지정한 것은 매우 긍정적인 조치”라며 “이를 계기로 서울역 일대의 환경을 획기적으로 개선해야 한다”고 밝혔다.

특히 서울역광장 인근 지하도까지 금주 구역을 확대하는 방안을 중구청과 협의하라고 주문했다.

오 시장은 “서울역광장뿐 아니라 인근 지하도까지 종합적으로 관리해야 실질적인 환경 개선 효과를 거둘 수 있다”며 “중구청이 관련 정책을 차질 없이 추진할 수 있도록 시 차원의 행정적·재정적 지원도 적극적으로 하라”고 당부했다.

거리노숙인 보호와 자립 지원도 강화한다. 서울시는 현장 상담과 시설 입소, 주거 지원 등을 연계해 거리노숙인의 사회 복귀를 지원할 계획이다.

오 시장은 “그동안 서울역 일대 거리노숙인 수를 20~30%가량 줄여왔는데, 이번 금주구역 지정을 새로운 전환점으로 삼아야 한다”며 “거리 노숙인들을 적극적으로 설득해 시설 입소를 유도하고, 안정적인 생활과 사회 복귀를 지원함으로써 거리 노숙인 수를 50% 이상 획기적으로 줄일 수 있도록 노력해달라”고 말했다.

이를 위해 서울시는 노숙인의 심리·정서적 회복과 자립 역량 강화를 돕는 ‘희망의 인문학’ 등 기존 지원사업을 이어갈 방침이다. 올해 이 프로그램에는 약 1000명이 참여하고 있다.

주거 지원을 통한 자립도 돕고 있다. 서울시는 2016년부터 노숙인 지원주택 사업을 통해 372명에게 주거 공간을 제공했다. 사망자 등을 제외한 입주자 347명 가운데 83.3%가 지원주택에 계속 거주하거나 다른 주택으로 옮겨 주거를 유지한 것으로 나타났다.

서울시는 앞으로 중구청 등 관계기관과 협력해 금주구역 관리와 거리노숙인 보호·자립 지원을 병행하면서 서울역 일대 환경 개선에 나설 계획이다.

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