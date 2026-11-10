부산 시민·기업 온정으로 버무린 김치 25t…취약계층 4000세대에 전달

부산 시민과 지역 기업들이 십시일반 모은 온정이 부산지역 취약계층의 겨울 밥상을 채운다. 지역 기업·기관 37곳이 후원한 1억8300만원으로 김치 25t을 마련해 홀로 사는 어르신 등 어려운 이웃 4000여 세대에 전달한다.

부산지역 자원봉사자 1000여명이 10일 오전 해운대구 벡스코 제2전시장에서 ‘2026 사랑의 김치나눔 한마당’에서 김치를 담그고 있다. 부산시 제공

부산시는 10일 오전 해운대구 벡스코 제2전시장에서 ‘2026 사랑의 김치나눔 한마당’을 개최했다고 밝혔다.

2011년부터 시작된 사랑의 김치나눔 한마당은 부산지역 최대 규모의 김치 나눔 행사로 자리 잡았다. 부산시가 주최하고 부산시자원봉사센터와 16개 구·군 자원봉사센터, 벡스코가 공동 주관한다.

올해로 16회째를 맞은 이날 행사는 전재수 부산시장과 강무길 부산시의회 의장, 후원 기업·기관 임직원, 자원봉사단체 관계자 등 1000여명이 참여했다. 참가자들은 후원금 전달식에 이어 김치를 버무리고 포장하며 이웃사랑을 실천했다.

이번 나눔에는 37개 기업·기관이 1억8300만원을 후원했다. 이를 통해 마련된 김치는 모두 5000박스(25t)로, 부산 16개 구·군 자원봉사센터 등 지역 협력기관을 통해 홀로 어르신 가정 등 취약계층 4000여 세대에 전달된다.

특히 김치 나눔은 단순한 먹거리 지원을 넘어 이웃의 안부를 살피는 지역 돌봄의 의미도 담고 있다. 자원봉사자들은 김치를 전달하면서 도움이 필요한 가정을 살피고, 겨울철 생활 여건도 함께 확인할 예정이다.

전재수 부산시장은 “이웃의 겨울 밥상을 위해 마음을 모아준 후원 기업·기관과 자원봉사자들에게 감사드린다”며 “도움이 필요한 이웃에게 온기가 닿을 수 있도록 지역사회와 함께 나눔과 돌봄을 이어가겠다”고 말했다.

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