초등학교 입학하면 ‘축하금 30만원’…김제시 내년부터 지급

전북 김제시가 내년부터 지역 초등학교 입학생에게 1인당 30만원의 입학 축하금을 지급한다. 지방 국립대학교 신입생에게는 성적에 따라 연간 최대 400만원의 생활비를 지원하는 등 지역 인재 육성을 위한 장학사업을 확대한다.

김제사랑장학재단은 내년부터 초등학교 입학생에게 입학 축하금 30만원을 일시금으로 지급한다고 10일 밝혔다. 지원 대상은 부모 가운데 1명 이상과 함께 김제시에 주민등록 주소를 두고 생활하면서 관내 초등학교에 입학하는 어린이다.

지방 국립대 신입생 지원도 새롭게 마련했다. 내년부터 지방 국립대학교 신입생의 등록금 전액이 지원되는 데 맞춰, 재단은 해당 학생들에게 성적에 따라 연간 최대 400만원을 생활비로 지급할 계획이다.

김제사랑장학재단은 김제시가 지역 인재 양성을 위해 설립한 장학재단으로, 300억원의 기금을 바탕으로 다양한 장학사업을 추진하고 있다.

이명호 재단 부이사장은 “변화하는 교육 환경에 발맞춰 장학사업을 보다 내실 있게 추진할 계획”이라며 “지역 인재들이 꿈을 펼칠 수 있는 든든한 버팀목이 될 것”이라고 말했다.

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