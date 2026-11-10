진학률 70%인데 취업률 2~5%… 박영서 도의원 “특수교육 대책 시급”

“형식적인 진학률 통계 뒤에 부모들의 돌봄 고통과 불안이 가중되고 있습니다.”

박영서 경북도의원이 경북교육청 특수학교 졸업생의 낮은 취업률을 지적하며 교육청 차원의 선제적인 진로와 자립 지원 체계 마련을 촉구했다.

박영서 경북도의원이 경북교육청 행정사무감사에서 질의하고 있다. 경북도의회 제공

10일 경북도의회에 따르면 박영서 의원은 경북교육청 행정사무감사 질의에서 특수교육 대상 학생들의 진로·취업 문제에 대한 근본적인 개선을 요구했다. 박 의원은 “도내 8개 특수학교 고등부 졸업생 중 약 70%가 대학에 진학하고 있으나 실제 취업률은 2~5%대에 불과한 실정”이라며 “대학 진학 후에도 맞춤형 지원 체계가 없어 중도에 적응하지 못하고 겉돌고 있다”고 지적했다.

그러면서 “형식적인 진학률 통계에 그칠 것이 아니라 특수학교 학생들이 실질적으로 사회에 정착하고 자립할 수 있도록 교육청 차원의 맞춤형 직업교육과 사후 진로 지원 체계를 선제적으로 마련해야 한다”고 당부했다.

이 자리에서 박 의원은 학교 시설공사의 전문 기술인력 부재와 현장 감독 부실 문제도 지적했다. 그는 “도교육청 소속 기술직 공무원이 184명에 달하지만 공사의 구조 계산이나 정밀 적산 내역을 전문적으로 검증할 수 있는 기술사 자격을 갖춘 인력은 단 한 명도 없다”고 꼬집었다.

이어 “수많은 학교 공사 현장에서 설계변경으로 공사비가 증액되고 있음에도 교육청 내부에 내역서와 도면을 제대로 분석할 수 있는 전문가가 없다”며 “외부 감리업체나 설계사무소가 올려주는 서류에만 의존해 도장만 찍어주는 겉치레 행정이 예산 낭비와 안전 문제를 초래하고 있다”고 질타했다.

그러면서 “도내 수백 곳에 이르는 학교 공사 현장을 점검해야 할 감사관실의 건축직 인력 역시 고작 2명에 불과하다”며 “현장 시공 및 구조 검토 역량을 갖춘 기술사 등 전문 경력직 인력을 조속히 채용하고 감사관실 기술 인력을 대폭 보강해 실효성 있는 현장 감사가 이뤄지도록 하라”고 촉구했다.

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