김하성, 새 둥지 찾을까… “필라델피아, 단기 계약 내야수 찾는다"

2026시즌 미국프로야구 메이저리그(MLB) 애틀랜타 브레이브스 소속으로 뛰었던 자유계약선수(FA) 김하성은 이번 시즌이 미국 진출 이후 최악이라고 할 만큼 좋지 않았다. 2021년 샌디에이고 파드리스를 통해 MLB에 데뷔한 뒤 2023년 내셔널리그 골드글러브를 수상하며 전성기를 보냈던 그는 FA 취득을 앞둔 2024년 9월 오른쪽 어깨 부상으로 수술대에 오른 뒤 내리막길이 시작됐다.

사진=AFP연합뉴스

2024시즌 종료 후 탬파베이 레이스와 2년 총액 2900만달러(약 395억원)에 FA계약을 맺었으나 2025년 오른쪽 햄스트링(허벅지 뒤 근육), 오른쪽 종아리, 허리 등을 연거푸 다친 끝에 웨이버 공시를 거쳐 애틀랜타 브레이브스로 이적했다. 김하성은 애틀랜타에서 연봉 1600만달러(218억원)의 옵션 대신 옵트아웃(계약 파기 권한)을 행사한 뒤 애틀랜타와 계약기간 1년, 총액 2000만달러(273억원)에 계약했다.그리고 올 시즌 개막 전 오른손 중지 힘줄이 파열되는 불운을 겪은 뒤 정규시즌51경기에서 타율 0.116, 9타점의 초라한 성적을 거두고 시즌을 마무리했다.

이런 상황에서 FA 시장에 나온 김하성이 과연 빅리그에 생존할 수 있을지가 관심인 가운데 필라델피아 필리스가 영입을 검토하고 있다고 미국 NBC스포츠가 10일(한국시간) 보도해 눈길을 끈다.

이 매체에 따르면 “필라델피아는 주전 유격수 트레이 터너의 불안한 수비력에 문제를 느끼고 있다”며 “터너의 포지션을 2루수, 3루수 혹은 외야수로 이동시키는 방안을 고민 중”이라고 전했다. 이어 “필라델피아는 터너의 포지션 변경과 관련해 유격수를 포함한 내야의 여러자리를 맡을 수 있는 선수가 필요하다”며 “구단은 단기 계약이 가능한 내야수를 찾고 있으며, 김하성이 조건에 부합하는 보험용 선수”라고 설명했다.

김하성은 부상 이전의 기량을 회복할 가능성이 있는 데다 유격수는 물론 2루수와 3루수까지 두루 소화할 수 있어 내야진의 공백을 메울 적임자라는 분석이다. 다만 필라델피아의 최우선 과제는 내야 보강이 아니다. 매체는 “필라델피아는 불펜 보강과 장타력을 갖춘 우타자 영입이 더 급한 과제”라며 “올겨울 바쁜 행보를 보일 것”이라고 전망했다.

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