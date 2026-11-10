“서툴더라도 시도해야”…경기도교육청의 ‘AI 시대 생존법’

“인공지능(AI) 없이 스스로 질문하고 서툴더라도 시도하며, 다른 사람과 함께 문제를 해결할 수 있는 아이로 길러야 합니다.” (경기 송린초등학교 박효경 교사)

9일 오후 경기도교육청 남부청사 대강당에서 열린 ‘AX 경기교육 공청회’에서 교수·교사·학부모 등이 토론하고 있다. 경기도교육청 제공

AI 기술이 교육 현장 깊숙이 침투한 가운데 경기도교육청이 학생들의 사고력과 학습 주도성을 보호하기 위해 초·중·고교 발달단계에 맞춘 활용 기준안을 제시했다. ‘AI 없이 시작할 수 있는 AI 기초교육’ 등 올바른 디지털 소양을 길러주겠다는 취지다.

10일 경기도교육청에 따르면 도교육청은 전날 오후 남부청사 대강당에서 ‘AX(AI 전환) 경기교육 공청회’를 열고 교사·학부모·학생 등 400여명이 참석한 가운데 가이드라인을 논의했다.

강연자로 나선 김현철 연세대 교수는 “AI로 과제를 완성하는 것과 실제 배우는 건 엄연히 다르다”며 학령별 차등 가이드라인을 공개했다. ‘언제부터, 어디까지, 얼마나, 어떻게’ 활용하느냐에 방점이 찍혔다.

제시된 기준안에 따르면 초등학생은 범용 생성형 AI의 단독이용을 원칙적으로 제한하며, 교사의 감독 아래 검증된 교육용 AI만 한정적으로 활용하도록 했다. 중학생은 교사가 정한 수업 범위 안에서 제한적으로 사용하고 고등학생은 출처 명시와 이용 내역 공개, 결과물 검증을 전제로 조건부 활용을 허용하는 등 단계적 자율성을 부여하는 방식이다.

안민석 경기교육감이 9일 오후 도교육청 남부청사 대강당에서 열린 ‘AX 경기교육 공청회’에서 발언하고 있다. 경기도교육청 제공

근거로는 AI를 활용한 미국 청소년의 39%가 ‘배움의 기회를 놓쳤다’는 설문 결과를 제시했다. 국내에서도 초4∼고3 학생의 68%가 최근 일주일간 생성형 AI를 썼다는 조사를 인용하며, 중국 중고생 2만6811명 대상 실험에선 AI를 활용하면 과제 시간이 줄지만 정작 시험 성적은 떨어졌다고 설명했다.

의사 출신인 김 교수는 “전 세계 국가의 58%가 이미 수업·학교에서 휴대전화를 제한하는 규정·법률을 갖췄다”며 “노르웨이·스페인 등에선 ‘따돌림 감소’가 입증됐고 미국에선 2년 뒤부터 정신건강 개선 효과가 나타났다”고 설명했다.

이어진 토론에선 전문가와 교사, 학부모들이 기초 역량 형성 시기 AI 오남용에 대한 우려를 표명하며 기준 마련을 반겼다. 홀로 AI를 쓰는 시기를 되도록 늦추고, 가정에만 맡기지 않으며 학교·지역이 같은 규칙을 쓴다는 전제가 달렸다.

9일 오후 경기도교육청 남부청사 대강당에서 열린 ‘AX 경기교육 공청회’. 경기도교육청 제공

최재용 가천대 교수는 “당장 AI가 뇌를 해친다는 증거는 없지만 생각하는 과정을 AI에 넘기면 그 과정이 만들어야 할 기억과 이해가 덜 만들어진다”며 “기준은 교사가 움직일 때 작동한다”고 강조했다. 이천고 임보영 교사는 “학생들에게 필요한 건 생각을 확장 시켜주는 AI로 상황에 맞게 적용해야 한다”고 말했고, 초등학생 학부모인 배효원씨도 “가정에서 AI 검색을 핑계로 기기만 잡고 정보는 읽지 않는 사례가 많다”며 저학년 사용 제한의 필요성에 공감했다.

안민석 경기도교육감은 “우리 교육이 여전히 암기와 정답 찾기 중심의 낡은 체제에 머물러 있다”며 “도가 선제적으로 발달단계에 맞는 기준을 세워 AI 시대를 주도하는 교육 모델로 대전환을 이루겠다”고 강조했다.

도교육청은 이번 공청회에서 수렴된 다양한 의견과 연구 결과를 종합해 실행 계획을 수립할 방침이다. 이를 토대로 내년 1월 열리는 ‘AX 경기교육대전환 선포식’에서 구체적 가이드라인을 발표할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지