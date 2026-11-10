가상자산·전기차 배터리 미끼로 사기…유사수신 일당 검거

충북경찰청이 가상자산과 전기차 배터리 사업까지 미끼로 삼아 투자금을 끌어모은 유사수신 범죄조직 일당을 공소청에 넘겼다.

충북경찰청 반부패·경제범죄수사대는 “고수익을 보장한다며 전국에서 투자금을 모은 유사수신 조직 2곳을 적발했다”고 10일 밝혔다. 투자자 관심이 높은 가상자산과 전기차 배터리가 범죄 수법에 이용된 것이다.

유사수신 조직이 투자 설명회에서 '자동매매 현황'이라며 수익 그래프를 보여 주고 있다. 충북경찰청 제공

‘해외 상장 코인’ 투자 조직은 지난해 9월부터 올해 9월까지 전국 회원 7만5000여명에게서 102억원 상당을 챙긴 혐의를 받는다. 경찰은 총책 2명을 지난 3일 구속 송치하는 등 일당 86명을 검거했다.

이 조직은 서울에 본사를 두고 전국 51개 지사에 임직원 153명을 고용해 기업처럼 움직였다. 해외 거래소에 '상장 비용'을 내고 가상자산을 올린 뒤 일명 '봇 프로그램'을 돌려 시세를 끌어올렸고 지인들끼리 사고파는 자전거래로 거래량을 부풀려 피해자를 끌어들인 것으로 조사됐다. 겉으로는 값이 오르는 듯 보이게 해 투자자를 안심시킨 셈이다.

‘전기차 배터리’ 사업을 내세운 조직도 있었다. 이들은 2024년 10월부터 지난해 7월까지 고수익을 약속하며 회원 3만3000여명에게서 661억3000여만원을 가로챘다. 경찰은 유사수신업체 3곳의 대표 3명과 운영진, 지역 센터장 등 16명을 검거해 공소청에 송치했다.

이들은 태국 등 동남아시아에서도 투자 설명회를 열어 회원을 모았다. 외국인 피해자도 상당수인 것으로 파악됐다.

경찰은 올해 6월부터 지난달까지 유사수신 조직 총책 3명을 구속하는 등 주범 100여명을 검거했다. 63억5741만원 규모의 기소 전 추징보전을 신청하고 법인 수익금 478억5000만원에 대한 세금 추징도 요청했다. 106억5278만원 상당의 가상자산은 동결했다.

경찰은 고물가·고유가로 경제난이 이어지는 가운데 서민 재산을 노리는 금융범죄를 끝까지 추적할 방침이다. 특히 노년층 등 사회적 약자를 겨냥한 유사수신·다단계 범죄에는 엄정하게 대응하기로 했다.

경찰 관계자는 “코인 투자를 내세우며 원금 보장과 고수익을 약속한다면 사기나 유사수신일 가능성이 매우 크다”며 “비슷한 방식으로 투자를 권하는 업체를 발견하면 즉시 수사기관에 신고해 달라”고 당부했다.

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