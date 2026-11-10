“단 1점 남았다” 넬리 코르다, 디 안니카서 LPGA 명예의 전당 대기록 도전

넬리 코르다. AP연합뉴스

미국여자프로골프(LPGA) 투어 ‘명예의 전당’ 가입은 골프 선수로서는 최고의 영예다. 그만큼 자격 조건이 엄격해 현재까지 35명만 명예의 전당에 올랐다. 일반 대회와 메이저 대회 우승, 최저타수상인 베어 트로피, 올해의 선수상, 올림픽 금메달 등으로 27포인트를 채워야 자격을 얻는다. 한국 선수는 박세리(2007년), 박인비(2016년) 단 2명뿐이고 가장 최근 명예의 전당에 가입한 선수는 2024년 뉴질랜드 교포 리디아 고(29·하나금융그룹)다.

여자골프 세계랭킹 1위 넬리 코르다(28·미국)가 12일(현지시간) 미국 플로리다주 벨에어의 펠리컨 골프 클럽(파70)에서 개막하는 LPGA 투어 디 안니카에 출전해 명예의 전당 마지막 퍼즐 조각을 맞춘다. 코르다는 올해 눈부신 성적을 거뒀다. 4월 더 셰브론 챔피언십과 5월 US여자오픈 등 메이저 대회 2승 포함 4승을 기록했다. 이를 바탕으로 다승·상금·최저타수에서 모두 1위를 달린다. 또 한 해 메이저 대회에서 가장 뛰어난 선수에게 주는 안니카 메이저 어워드와 올해의 선수상을 이미 확정했고 CME 글로브 포인트도 1위를 달린다. 코르다는 이처럼 맹활약을 펼치면서 명예의 전당 26포인트를 확보, 단 1점을 남겨 놓고 있다. 따라서 이번 대회에서 우승하면 꿈에 그리던 명예의 전당 타이틀을 얻는다.

유해란. KLPGA 제공

기회가 아주 좋다. 코르다는 디 안니카 대회에서 초강세를 보였기 때문이다. 그는 2021년과 2022년 이 대회를 2연패했고 2024년에도 정상에 올라 단일 대회 3승을 기록 중이다. 올해 코르다가 이 대회 4승을 쌓으면 ‘골프 전설’ 안니카 소렌스탐의 단일 대회 최다 우승 기록(5승)에 바짝 다가선다. 소렌스탐은 2001∼2005년 미즈노 클래식에서 5년 연속 우승했다. 다만 코르다는 지난 9월 초 미국과 유럽의 골프 대항전 솔하임 컵 이후 아시안 스윙을 건너뛰며 두 달 동안 휴식을 취한 만큼 예리한 샷감을 보여줄지가 우승의 관건이 될 전망이다.

최혜진. AFP연합뉴스

한국 선수는 올해 LPGA 투어 메이저 2승, KLPGA 메이저 1승을 기록한 유해란(25·다올금융그룹)이 출전해 코르다와 우승을 다툰다. 시즌 내내 좋은 샷감을 보여주던 유해란은 2주 전 메이뱅크 챔피언십에서 손가락 부상으로 기권했다. 이에 다음 대회인 토토 재팬 클래식에 출전하지 않고 부상 치료에 전념한 만큼 손가락 상태가 얼마나 회복됐는지에 따라 성적이 갈릴 것으로 보인다. 유해란은 작년 디 안니카에서 공동 7위에 올랐다. 또 이번 시즌 준우승만 세 차례 기록하며 번번이 우승을 코앞에서 놓친 최혜진(27·롯데)도 데뷔 첫 승에 재도전한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지