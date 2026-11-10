전북도 내년 예산 3.2% 늘린 ‘11조3533억원’…지방채 2350억원 발행

전북도가 2027년도 예산안으로 올해보다 3522억원(3.2%) 늘어난 11조3533억원을 편성했다. 민선 9기 첫 본예산으로 피지컬인공지능(AI)·로봇 등 미래산업과 지역 기업 육성, 민생·복지 분야에 재원을 집중했지만, 부족한 재원을 보완하기 위해 지방채 2350억원을 발행하기로 했다.

이원택 전북도지사가 10일 브리핑룸에서 2027년도 예산안 편성 방향을 발표하고 있다. 전북도 제공

이원택 전북도지사는 10일 브리핑룸에서 기자회견을 열고 이 같은 내용의 2027년도 예산안 편성 방향을 발표했다. 일반회계는 9조3563억원으로 올해보다 2855억원(3.15%) 늘었고, 특별회계는 1조2918억원으로 1788억원(16.06%) 증가했다. 기금은 7052억원으로 1121억원(13.72%) 줄었다.

예산안은 기업 성장과 지역경제 활성화, 7대 핵심 산업 육성, 농업·문화·체육의 소득 기반 확충, 도민 생활 안정, 주요 현안 추진 등 5개 분야에 중점을 뒀다.

우선, 기업 성장사다리 지원 예산을 올해 99억원에서 내년 169억원으로 대거 늘린다. 지원 단계도 4단계에서 6단계로 확대하고 디딤기업과 예비 스타기업을 새로 지원한다. 민선 9기 4년간 2000억원을 투입해 매출 1000억원 이상 지역 대표기업 100개사를 육성한다는 목표다. 기업 투자 지원을 위해서는 총 5조원 규모의 전북 체감성장 펀드 조성을 추진하고 도비 223억원을 반영했다.

미래산업 분야에서는 피지컬AI·로봇, 반도체 소재·부품·장비, 재생에너지, 농생명, 바이오, 방위산업, 탄소복합재·뿌리산업을 7대 경제 생태계로 정하고 연구개발(R&D)과 실증, 사업화를 지원한다. 피지컬AI 실증단지 설계에 13억원, 시설농업 인공지능 로봇 실증 기반 구축에 10억원 등을 편성했다. 전북개발공사 에너지 사업 출자금 100억원과 첨단 바이오 연구개발 20억원, 방산혁신클러스터 20억5000만원도 반영했다.

민생 분야에서는 소상공인 특례보증과 이차보전에 210억7000만원, 어르신 일자리에 3032억원을 편성했다. 이를 통해 어르신 일자리 지원 인원은 올해 8만9633명에서 내년 9만1608명으로 늘린다. 진안·무주·장수·순창 등 4개 군 농어촌 기본소득 지급에는 1295억원을 반영했다. 의료·요양·돌봄 통합 지원에는 113억원, 출산 가정의 부담을 덜기 위한 아이맞이 지원금에는 162억6000만원을 편성했다.

새만금 산업단지 임대용지 공급에 53억원, 기업성장센터 구축에 66억4000만원을 투입하고 전북국제금융센터 건립 부지 확보에도 82억9000만원을 반영했다. 남원 공공의료 허브 기본구상 용역에는 1억5000만원을 편성했다.

다만, 재정 여건은 녹록지 않다. 내년 지방세 수입은 2조280억원으로 올해보다 129억원 줄어들 것으로 전망됐다. 국고보조금은 2025억원 늘지만 이에 따른 도비 부담도 475억원 증가하고, 인건비 등 법정·의무적 경비 역시 258억원 늘어난다.

전북도는 각 실·국이 요구한 도비 사업 4조4893억원 가운데 7814억원을 조정하고 내부 기금도 활용했지만, 민생·안전 필수 사업과 미래 성장 투자를 추진하기에는 재원이 부족해 지방채 2350억원을 예산안에 반영했다. 채무는 연도별 상환 계획에 따라 관리하고 재정 여건이 개선되면 조기 상환도 검토할 방침이다.

이원택 전북도지사는 “이번 예산은 전북이 가진 강점을 키워 기업의 성장을 일자리와 도민 소득 증가로 연결하기 위한 민선 9기 첫 실행예산”이라며 “필요한 투자는 과감하게 추진하되, 낭비는 줄이고 재정 운용의 책임성을 높일 방침”이라고 말했다.

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