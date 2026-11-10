‘韓 로봇 기술사’ 유산…휴보, 국가중요과학기술자료 등록

지난 2017년 12월 11일 대전 카이스트에서 2015년 세계 재난로봇경진대회에서 우승한 DRC 휴보가 성화 봉송을 하고 있다. 연합뉴스

국내 최초 휴머노이드 로봇 ‘휴보’(KHR-3)가 국가중요과학기술자료로 등록됐다.

국내 로봇 기술의 발전 과정과 연구 성과를 보여주는 자료로 역사적·교육적 가치를 인정받은 것이다.

국립중앙과학관은 올해 국가중요과학기술자료 23건을 선정하고 10일 등록증패 수여식을 열었다고 밝혔다.

국가중요과학기술자료 등록제는 과학기술 분야에서 역사적·교육적 가치가 높고 후대에 계승할 필요가 있는 자료를 체계적으로 등록·보존·관리하기 위해 2019년 도입됐다.

이번 선정에서는 휴보 외에도 국내 로봇 기술의 발전을 보여주는 자료들이 포함됐다.

구체적으로 무선 네트워크로 작동하는 휴머노이드 로봇 ‘마루와 아라’, 국내 산업용 로봇 기술 자립에 기여한 ‘산업용 6축 다관절 로봇’, 국내 최초 수중보행로봇인 ‘해저탐사용 로봇 크랩스터’(CR200) 등이 등록됐다.

천문우주 분야에서는 우리나라 첫 인공위성 ‘우리별’의 개발 기록물과 소백산 천문대 61㎝ 망원경, 조선 후기 천문역법 실무 지침서인 ‘추보첩례’, 혼천의와 혼천시계가 선정됐다.

원자력 분야에서는 일체형 원자로 ‘SMART’ 표준 설계 자료와 연구용 원자로 핵연료 제조를 위해 독자 개발한 ‘원심분무 핵연료분말 제조장치’가 이름을 올렸다.

전통 과학기술 자료로는 ‘함경도 해안지도’와 법의학 자료인 ‘증수무원록언해’가 선정됐다. 자연사 분야에서는 북한지역 수산생명자원 액침표본과 국내 학자가 국제 공인을 받은 신종 광물인 ‘장군석 표본’이 포함됐다.

이 밖에도 한국과학기술연구원(KIST) 설립 자료와 대한화학회 영문학술지 창간호, 국내 최초 투과전자현미경(TEM)인 ‘저전압 TEM’ 등도 등록됐다.

이번 선정으로 국가중요과학기술자료는 총 115건으로 늘었다.

한편 국립중앙과학관은 국가중요과학기술자료 누적 등록 100건 돌파를 기념해 다음 달 6일까지 특별전을 개최한다.

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