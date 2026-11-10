트럼프 “이란戰 사실상 끝나…봉쇄만 현상 유지” [오늘의world+]

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁이 ‘사실상’ 끝났다고 주장하면서도 해상 및 내륙 봉쇄는 계속 이어가겠다는 뜻을 내비쳤다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

9일(현지시간) AP통신, 알자지라 등에 따르면 트럼프 대통령은 백악관 브리핑룸에 돌연 방문해 “이란과의 군사적 관계는 사실상 끝났다”며 “우리는 현상 유지를 하고 있을 뿐”이라고 밝혔다.

이어 “(이란의) 지도부가 제거됐다”고 주장하면서 이란의 핵 프로그램을 무력화할 수 있는 장기적인 해결책을 계속해서 모색하고 있다고 말했다.

이번 발언은 모하메드 빈 압둘라흐만 알사니 카타르 총리와의 비공개 회담 뒤에 나온 것이다. 트럼프 대통령은 회담 후 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 “분쟁의 종식을 향한 긍정적인 모멘텀을 보고 있다”면서 “중동 상황 전개에 어떤 변화가 있을 경우 미국은 전투 준비 태세를 갖추고 행동할 준비가 돼 있지만, 현 시점에서 그럴 가능성은 매우 작아 보인다”고 썼다.

알사니 총리도 SNS를 통해 “지역 정세와 미국과 이란 간 회담 진전 방안에 대해 논의했으며, 합의 도출과 지역 평화 정착을 위한 긍정적인 논의에 감사한다”고 밝혔다.

다만 미국의 호르무즈해협 등 이란 해상 봉쇄와 더불어 육로와 카스피해를 통한 무역을 차단하는 ‘아이언 게이트’ 작전은 지속될 전망이다. 트럼프 대통령의 ‘현상 유지’도 이같은 맥락이란 분석이다. 그는 SNS에서 “카타르, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 바레인, 쿠웨이트 등은 우리가 지금처럼 남아 있는 현상 유지를 선호할 것”이라며 “역사상 가장 큰 해상 봉쇄가 계속되길 바란다는 것”이라고 말했다.

필요하다면 군사 작전을 재개할 용의가 있다는 뜻도 시사했다. 트럼프 대통령은 브리핑에서 “군사 행동을 취하는 것이 그다지 필요한 것 같지는 않지만, 우리는 상황이 바뀌는 어떤 이유에 대해서도 즉시 행동할 준비가 돼 있다”고 말했다.

이란은 즉각 반박했다. 모흐센 레자이 최고국가안보회의 사무총장은 SNS에 올린 글에서 “이란과의 전쟁으로 미국 정부는 이미 파탄났지만, 백악관은 절박한 도박꾼처럼 허우적대고 있다”면서 트럼프 행정부를 향해 “(이란에서) 손을 털어라. 상상으로 이뤄진 회담에 대한 가짜 뉴스 퍼뜨리기를 중단하라”고 비난했다.

마수드 페제시키안 이란 대통령은 모즈타바 하메네이 최고지도자가 ‘전쟁도 아니고 평화도 아닌’ 현 상황의 종식을 촉구했다고 밝혔다. 이란이 추가 협상에 열려 있지만 강압적인 협상에 응하지는 않겠다는 의미다. 페제시키안 대통령은 “대화를 통해 한 국가의 권리를 보장할 수 있다면 전쟁이 아닌 협상을 통해 분쟁을 해결하는 것이 합리적”이라면서도 “우리는 무력과 협박에 굴복하지 않을 것”이라고 강조했다.

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