건설 넘어 전선·금까지…호반그룹, 기업 인수로 성장판 키웠다

건설업에서 출발한 호반그룹이 전선과 금 유통·제조업으로 사업을 넓히며 새로운 성장동력을 확보하고 있다. 인수한 대한전선과 삼성금거래소의 실적이 크게 개선되면서 기업 인수합병(M&A)을 통한 사업 다각화 전략도 주목받고 있다.

호반그룹 제공

한화그룹과 LS그룹 역시 기업 인수 이후 설비투자와 사업 확대에 나서고 있다. 다만 실적 개선에는 전력망 투자 증가와 조선업황 회복, 원자재 가격 상승 등 외부 요인도 영향을 미쳤다.

10일 재계에 따르면 1989년 호반건설에서 출발한 호반그룹은 주택사업을 기반으로 성장해 제조와 유통, 레저 등으로 사업영역을 확대했다. 2025년 기준 자산 규모는 약 20조1000억원이며, 2026년 공시대상기업집단 순위는 33위다.

대표적인 인수 사례는 2021년 호반그룹에 편입된 대한전선이다. 대한전선은 이후 초고압케이블과 해저케이블, 초고압직류송전(HVDC) 등 고부가가치 제품에 투자를 확대하고 해외 수주를 늘렸다.

올해 3분기 누적 연결 매출은 3조4584억원, 영업이익은 1521억원으로 전년 동기 대비 각각 31.7%, 78.6% 증가했다. 9개월간 벌어들인 영업이익이 지난해 연간 실적 1286억원을 약 18% 웃돌았다.

3분기 말 수주잔고도 4조3073억원으로 역대 최대치를 기록했다. 2021년 말과 비교하면 4배 수준이다. 대한전선은 충남 당진 해저케이블 생산시설 확충과 기술개발을 통해 글로벌 전력 인프라 시장 공략을 강화하고 있다.

호반그룹이 2020년 인수한 삼성금거래소도 빠르게 성장했다.

2025년 매출은 3조6596억원으로 전년 1조7135억원보다 113.6% 증가했다. 영업이익은 52억원에서 549억원으로 10배 넘게 늘었다.

삼성금거래소는 금·은 유통과 골드바 제조·판매를 기반으로 은행권 위탁판매 등 금융기관과의 협력을 확대하고 있다.

건설 본업에서도 사업 확대가 이어지고 있다. 호반건설은 올해 9월 기준 도시정비사업 누적 수주액 1조1526억원을 기록했다. 서울 창동상아1차 재건축 등을 수주했으며, AI 기반 레미콘 물량 산출 기술 등 스마트건설 기술도 도입하고 있다.

다른 대기업들도 기업 인수 이후 사업 경쟁력 강화에 속도를 내고 있다.

한화그룹은 2023년 대우조선해양을 인수해 한화오션으로 출범시켰다. 한화오션은 2022년 1조6135억원의 영업손실을 기록했지만 2024년 흑자로 돌아섰고, 2025년에는 매출 12조7835억원, 영업이익 1조1675억원을 달성했다.

한화그룹은 조선과 방산사업의 연계를 강화하는 동시에 생산설비 투자를 확대하고 있다. 다만 조선업황 회복과 고부가가치 선박 수주 증가도 실적 개선에 영향을 미쳤다.

LS그룹은 2022년 LS니꼬동제련을 완전자회사로 편입하고 LS MnM으로 사명을 변경했다. 이후 기존 제련사업을 기반으로 이차전지 소재사업을 확대하고 있다.

LS MnM의 2025년 매출은 14조9424억원으로 전년보다 23.3% 늘었지만, 영업이익은 2234억원으로 약 29.6% 감소했다. 금속 가격 상승으로 외형은 커졌지만 수익성은 오히려 악화한 것이다.

호반과 한화, LS의 공통점은 기업 인수에 그치지 않고 생산설비와 기술개발, 신규 사업에 투자를 이어가고 있다는 점이다.

다만 M&A의 성패를 매출 증가만으로 판단하기는 어렵다. 호반그룹 역시 대한전선의 해저케이블 투자와 삼성금거래소의 사업 확대가 안정적인 수익으로 이어지는지가 중요하다. 건설업 의존도를 낮추고 비건설 계열사의 수익성을 높이는 것이 향후 성장의 관건이다.

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