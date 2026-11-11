“퇴근 후 폰으로 절하고 ‘불멍’”…‘랜선 쉼터’서 쉬는 현대인들

직장인 석모(30)씨는 일을 끝내고 집에 오면 온라인 사찰에 접속해 염불소리를 들으며 절을 하고 염주도 굴린다. 때로는 온라인 가상공간에서 ‘불멍(장작불을 보며 멍하게 있는 것)’을 하거나 눈썰매도 탄다. 석씨는 “시간만 되면 실제로 봉은사에 가거나 일본 삿포로에 놀러 가고 싶지만 그럴 수 있는 여가시간이 충분하지 않다”며 “온라인이라지만 목탁을 치는 소리나 바람 소리를 들으면 마음이 한결 평온해진다”고 말했다.

석모(30)씨가 온라인 가상공간에서 절을 하거나 불멍을 즐기는 모습. 석씨 제공

최근 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 시간과 체력을 쓰지 않고도 원하는 체험을 할 수 있도록 구현한 ‘랜선 쉼터’가 뜨거운 인기를 얻고 있다. 온라인 사찰과 성당·교회 등 종교 시설부터 ‘양머리’를 쓰고 즐길 수 있는 사우나, 모닥불 앞에서 마시멜로를 구워 먹는 캠핑장, 돗자리를 펴고 쉴 수 있는 한강공원까지 종류도 다양하다. 이같은 현상은 바쁜 일상 속에서 충분히 쉬지 못하는 현실과 맞닿아 있다는 분석이 나온다.

◆ 온라인 사찰 11일 만에 150만 방문…‘휴식’ 관련 가상공간 인기

10일 온라인 가상공간 사이트를 모아둔 ‘메타모아’에 따르면 이곳에 등록된 843개 메타버스 중 휴식·여가 관련 키워드로 등록된 곳은 590개로 전체의 약 70%다. 이들 메타버스는 여행·구경, 멍 때리기, 기도, 산책 등을 가상으로 체험할 수 있도록 구현했다.

대표적으로 온라인 사찰 ‘산사’는 출시 11일 만에 누적 방문 150만회를 넘어설 정도로 많은 이용자가 몰렸다. 취업준비생으로 알려진 ‘산사’ 개발자는 자신의 SNS에 “절에 가고 싶은데 절까지 갈 기운은 없어서 폰으로 들어가는 절, 산사를 열었다”면서 “작은 동자승이 돼서 절도 하고 손가락으로 염주도 굴리고 그냥 앉아 있다 와도 된다”고 소개했다.

이용자들은 SNS에서 “절에 못 가는데 이렇게나마 들어가 보고 있으면서 염불소리 듣고 있으니 편안해진다”, “불자는 아닌데 일하면서 접속해 놓고 마음의 평안을 얻는 중이다” 등의 반응을 보이고 있다.

◆ 여가시간 OECD 평균 밑돌아…“지친 청년들, 온라인서 휴식 찾아”

온라인 속 휴식 공간에 많은 관심이 몰리는 현상은 오래 일하지만 짧게 쉬는 한국의 여건과 무관하지 않다.

고용노동부가 지난달 28일 발표한 ‘통계로 보는 우리나라 노동시장의 모습’을 보면 지난해 한국 임금근로자의 연평균 근로시간은 1846시간으로 경제협력개발기구(OECD) 35개국 중 네 번째로 긴 수준이다. 자영업자 등을 포함한 전체 취업자의 연평균 근로시간으로 봐도 1833시간으로 36개국 중 여섯 번째로 길다.

또한 문화체육관광부가 지난해 8월 발표한 ‘국민여가활동조사’에 따르면 한국인의 평일과 휴일을 종합한 하루 평균 여가시간은 4.3시간이다. 하루 24시간 중 여가시간이 차지하는 비율로 환산하면 약 17.9%다. 이는 OECD 평균보다 낮은 수준으로, 22%를 넘는 노르웨이·핀란드·독일·이탈리아 등과 상당한 격차를 보인다.

2025년 한국 임금근로자의 연평균 근로시간은 OECD 국가 중 네 번째로 길다. 고용노동부 제공

최근 온라인 가상공간이 주목받는 현상에 대해 임명호 단국대 심리학과 교수는 “온라인 가상공간은 5∼10분 정도면 잠깐 들러 경험할 수 있다는 면에서 가성비와 가심비가 높다”며 “비록 온라인이어도 몰입한다면 직접적으로 기도하거나 캠핑하는 것을 경험하는 만큼의 효과가 있다”고 설명했다.

이어 임 교수는 “청년층은 학업, 취업, 결혼이나 주거 문제 등 경쟁을 겪으면서 자꾸 소진되고 있지만 정작 쉴 공간은 별로 없다”면서 “굉장히 바쁘고 경쟁적이며 이로 인해 소진된 청년들이 찾아낸 게 온라인 가상공간인 것 같다”고 분석했다.

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