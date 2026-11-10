르무통, 성북구에 연탄·난방유 지원…난방비 1000만 원 기부

지난 7일, 르무통이 서울 성북구 취약계층을 위해 기부금 전달 및 연탄 봉사활동을 진행했다. (사진=르무통 제공)

걷기 편한 신발 브랜드 르무통(대표 허민수)이 겨울철 난방비 부담으로 어려움을 겪는 서울 성북구 취약계층의 난방 지원을 위해 기부금 1천만 원을 전달했다고 9일 밝혔다.

이번 지원은 각 가구의 주거 환경과 난방 방식에 따라 지원 방식을 달리하기 위해 마련됐다. 2027년 1월까지 난방 취약가구를 대상으로 연탄과 난방유를 지원하며, 별도의 난방시설이 없는 가구에는 가구당 10만 원 내외의 전기요금을 지원할 예정이다.

르무통은 지난해 12월에도 성북구 취약계층의 겨울나기를 위해 1천만 원을 기부한 바 있다. 올해로 두 번째를 맞은 이번 지원까지 성북구 지역의 겨울철 난방 지원을 위해 전달한 기부금은 총 2천만 원이다.

르무통은 난방 지원 외에도 사회공헌 활동을 진행하고 있다. 지난 8월에는 광복 제81주년을 맞아 한국해비타트에 독립유공자 후손의 주거환경 개선을 위한 후원금을 전달했으며, 아주대학교병원의 의료환경 개선 및 환우 치료 지원과 한국백혈병어린이재단을 통한 소아암 환아 지원도 이어오고 있다.

임직원이 직접 참여하는 봉사활동도 진행하고 있다. 2024년부터 인천 무의도에서 플로깅 활동을 이어왔으며, 문경 지역 취약계층을 위한 연탄 나눔과 안산 지역 기업 및 시민들과 함께하는 만두 빚기 봉사 등에 참여했다.

오는 11월 24일에는 한국해비타트와 연계한 독립유공자 후손 주거환경 개선 봉사활동에도 참여할 예정이다.

르무통 관계자는 “고객들의 사랑으로 성장해 온 대한민국 브랜드인 만큼, 우리 주변의 이웃과 지역사회에도 꾸준히 관심을 기울이는 것이 중요하다고 생각한다”며 “이번 지원이 난방비 부담으로 어려움을 겪는 이웃들이 조금 더 따뜻하고 편안하게 겨울을 보내는 데 보탬이 되길 바라며, 앞으로도 도움이 필요한 곳에 실질적인 힘이 될 수 있는 나눔을 지속적으로 이어가겠다”고 전했다.

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