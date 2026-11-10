중국남방항공, 동계 상품설명회 개최… 광저우–제주 신규 취항 발표

사진 제공=CMG

중국남방항공은 지난 11월 5일 서울 앰배서더 풀만 호텔에서 중국 저장성관광마케팅센터와 함께 ‘2026년 동계 상품설명회’를 개최하고, 한국 시장의 운항 실적과 신규 노선 계획, 주요 항공 상품 및 서비스를 소개했다고 밝혔다.

이번 행사는 중국남방항공의 동계 국제선 운항 네트워크와 다양한 항공 서비스를 알리고, 저장성의 문화관광 자원을 한국 시장에 소개하기 위해 마련됐다. 행사에는 원진우 중국남방항공 한국지사 부지사장을 비롯해 금융기관 및 국내 기업 관계자, 여행사, 언론사, 관광 분야 인플루언서 등 약 120명이 참석했다.

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원진우 부지사장은 환영사에서 “중국남방항공은 현재 한국과 광저우, 베이징, 우루무치, 상하이 등 중국 14개 주요 도시를 연결하는 노선을 운항하고 있다”며 “올해 1월부터 9월까지 한국 시장의 공급 좌석 수는 전년 동기 대비 32.4%, 수송 여객 수는 27% 증가하며 역대 최고 수준을 기록했다”고 밝혔다.

이어 오는 12월 17일 광저우–제주 노선의 신규 취항 계획을 발표하고, 광저우–부산 노선도 운항 승인을 앞두고 있다고 설명했다. 광저우–제주 직항 노선이 개설되면 중국 남부 지역과 제주 간 항공 접근성이 개선돼 양 지역의 관광 및 인적 교류 확대에 기여할 것으로 기대된다.

이날 중국남방항공은 광저우와 베이징 등 중국 주요 도시를 거점으로 아시아, 유럽, 미주, 오세아니아를 연결하는 국제선 네트워크를 소개했다. 한국 출발 승객들이 중국을 경유해 다양한 해외 목적지로 이동할 수 있는 노선과 환승 선택지도 안내했다.

기업 고객을 대상으로는 우선 체크인 및 수하물 처리, 공항 의전 서비스(MAAS), 라운지 이용 등 출장 편의 서비스를 소개했다. 전세기와 MICE 단체 고객을 위한 항공·공항 지원 서비스도 함께 안내했다.

주요 항공 상품으로는 항공편과 철도를 연계한 ‘Air-Rail Connect’, 반려동물 기내 동반 서비스, 연령 제한을 폐지한 유학생 특별 운임 등이 소개됐다. 이와 함께 항공 체험과 기업·기관 방문, 문화 교류를 결합한 광둥성 및 베이징 스터디투어 프로그램도 선보였다.

중국 저장성관광마케팅센터는 이번 행사에서 ‘저장할수록 매력적인, 중국 저장성’을 주제로 문화관광 설명회를 진행했다. 항저우 서호, 우전, 푸위안 등 주요 관광명소와 역사·문화유산, 전통 미식 등 다양한 관광 콘텐츠를 소개했다.

또한 인천~상하이 항공편과 상하이~항저우 고속철도를 연계한 이동 방법을 안내하고, 해외 관광객을 위한 스마트 여행 플랫폼 ‘하이유(Zhejiang Travel)’를 소개하며 한국 여행업계와 관광상품 개발 가능성을 공유했다.

원진우 부지사장은 “중국남방항공은 지속적으로 확대되는 노선 네트워크와 향상된 서비스 품질을 바탕으로 여러분이 신뢰할 수 있는 협력 파트너가 되고자 한다”며 “앞으로도 안정적인 운항 역량과 서비스 품질을 향상시켜 여행과 비즈니스 협력에 든든한 힘이 되겠다”고 강조했다.

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