‘맨얼굴·안경 차림’으로 지진 속보…日 여성 아나운서 SNS서 찬사

일본에서 지진이 발생한 직후 맨얼굴에 안경을 쓴 채 신속하게 재난방송에 나선 여성 아나운서가 현지에서 화제를 모으고 있다.

지진 발생 당시 자택에 있다가 긴급히 방송국으로 이동해 현장 상황을 전달한 모습에 소셜미디어(SNS)에서는 아나운서의 책임감과 대응을 칭찬하는 반응이 이어졌다.

일본 공영방송 NHK의 한 아나운서가 안경을 쓴 채 화장 안 한 맨얼굴로 새벽에 발생한 지진 속보를 전하는 모습이 일본 누리꾼들 사이에서 화제가 되고 있다. 사진은 이나이 사야카 NHK 나가노방송국 아나운서. SNS 캡처

9일 일본 닛칸스포츠에 따르면 NHK 나가노방송국의 이나이 사야카 아나운서는 전날 발생한 지진과 관련해 방송에 출연한 모습이 엑스(X·옛 트위터)에서 주목받고 있다.

일본 기상청에 따르면 전날 오전 1시4분께 시즈오카현 서쪽에서 규모 5.7의 지진이 발생했다. 아이치현에서는 최대 진도 5강의 흔들림이 관측됐으며, 20명 이상이 다친 것으로 전해졌다.

입사 3년 차인 이나이 아나운서는 지진 발생 약 10분 뒤 방송에 나와 현지 상황을 전했다. 당시 그는 별도의 화장이나 방송용 스타일링을 하지 않은 듯한 맨얼굴에 안경을 착용하고 있었으며, 파란색 스웨터 차림에 머리카락도 정돈되지 않은 모습이었다. 지진 발생 직후 급히 방송국으로 이동한 상황이 고스란히 드러난 것이다.

이나이 아나운서는 방송에서 당시 상황을 직접 설명했다. 그는 “지진이 발생했을 때 나가노시의 자택에 있었다”며 “스마트폰에서 긴급지진속보가 발령됐다는 알림을 받아 서둘러 방송국으로 왔다”고 말했다.

방송 이후 엑스에는 그의 신속한 대응을 높이 평가하는 글들이 잇따랐다. 이용자들은 “15분 전까지 자고 있었을 텐데 대응이 빠르다”, “호흡이 거친 것을 보니 서둘러 방송국에 온 것 같다”, “아나운서의 귀감이다” 등의 반응을 보였다.

특히 호흡이 채 가라앉지 않은 상황에서도 시청자들에게 안전을 당부한 점이 주목받았다. 한 이용자는 그가 “넘어지지 않도록 주의해달라”고 안내한 장면을 언급하며 긴박한 상황에서도 전달해야 할 정보를 놓치지 않았다고 평가했다.

이나이 아나운서는 NHK 나가노방송국 홈페이지에서 자신이 주안점을 두고 있는 분야로 방재와 마이너리티를 꼽은 바 있다.

이번 방송에서도 재난 상황에서 시청자에게 필요한 정보를 신속하게 전달하는 아나운서의 역할을 보여줬다는 평가가 나온다.

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