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변호사비 대납 등 의혹…천호성 전북교육감, 경찰 출석

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전주=김동욱 기자 kdw7636@segye.com

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집무실·주거지 압수수색 이어 첫 직접 조사

지난 6·3 지방선거 전북도교육감 후보 시절 사업가에게 변호사비를 대납하게 했다는 의혹 등을 받는 천호성 전북도교육감이 10일 피의자 신분으로 경찰에 출석해 조사받고 있다. 경찰은 선거자금 조성과 집행 과정, 변호사비 대납 여부 등 제기된 의혹 전반을 확인할 방침이다.

 

전북경찰청에 따르면 천 교육감은 이날 오전 10시쯤부터 반부패경제범죄수사대에 피의자 신분으로 출석해 조사받고 있다.

전북도교육감 후보 시절 변호사비 대납 의혹 등을 받는 천호성 전북도교육감이 피의자신분으로 경찰 조사를 받기 위해 전북경찰청사로 들어서고 있다. 연합
전북도교육감 후보 시절 변호사비 대납 의혹 등을 받는 천호성 전북도교육감이 피의자신분으로 경찰 조사를 받기 위해 전북경찰청사로 들어서고 있다. 연합

천 교육감은 경찰청사에 들어서며 취재진에게 “어떤 내용인지 조사를 받아봐야 알 것 같다. 성실하게 조사받겠다”고 짧게 답한 뒤 조사실로 향했다.

 

이번 수사는 6·3 지방선거에서 경쟁했던 이남호 전 전북교육감 후보의 의혹 제기에서 비롯됐다. 당시 이 후보는 “천 교육감이 4년 전 전북교육감 선거에서 사전 선거운동 혐의로 입건된 뒤 변호사를 선임했으며, 당시 한 사업가가 변호사 비용 6000여만원을 대신 냈다”고 주장했다.

 

이에 대해 당시 천 후보 측은 “변호사비를 대납받은 사실이 없다”며 “해당 주장을 허위사실”이라고 반박했다.

 

천 교육감은 지난 3월 전주의 한 식당에서 열린 식사 자리의 비용을 후원회장이 결제하게 했다는 의혹도 받고 있다. 당시 식사 자리에는 천 후보 등 30여명이 참석한 것으로 알려졌으며, 경찰은 공직선거법 위반 여부를 살펴보고 있다.

 

경찰은 관련 의혹을 확인하기 위해 지난 3일 전북교육청 교육감 집무실과 천 교육감 주거지 등을 압수수색을 했다. 확보한 자료를 분석해 선거자금의 조성·집행 경위와 변호사비 대납 의혹, 식사비 결제 과정 등을 조사할 계획이다.


전주=김동욱 기자 kdw7636@segye.com 기자페이지 바로가기

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