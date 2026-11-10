인천공항 연말분위기 물씬...전통 담은 연말장식 공개

“인천공항에서 한국의 새해맞이를 만나 보세요.”

인천국제공항공사는 인천공항 제1여객터미널 1층 중앙 밀레니엄홀에서 ‘송구영신(送舊迎新)’을 주제로 한 연말 장식을 선보인다고 9일 밝혔다.

인천공항 연말장식 전경.

이번 연말 장식은 7일부터 개장해 내년 1월 31일까지 운영된다. 묵은해를 보내고 새해를 맞이한다는 송구영신의 뜻을 담아 한국의 새해 풍습을 현대적인 감각으로 풀어냈다.

인천공항은 세계 각국의 여객이 오가는 한국의 관문인 만큼 연말 장식에 한국의 새해맞이 정서를 더해 외국인 여객에게는 한국의 세시풍속을, 내국인 여객에게는 오랜만에 만나는 전통의 정서를 전하겠다는 취지다.

이번 연말 장식에는 한국 전통문화에서 새해를 축하하고 재앙을 막기 위해 그린 ‘세화(歲畫)’의 소재를 활용해 연말연시 인천공항을 방문하는 고객의 무병장수와 안전한 여정을 바라는 마음을 담았다.

밀레니엄홀 석벽과 화단에는 학, 사슴, 소나무, 거북 등 건강과 장수를 상징하는 ‘십장생(十長生)’을 표현했다. 통로를 밝히는 초롱에는 길상의 뜻을 품은 민화 문양을 새겨, 따스한 불빛과 함께 새해의 복과 행운이 깃들기를 바랐다.

인천공항 연말장식 전경.

또 밀레니엄홀 중앙에 위치한 대형 미디어월에서는 ‘호작도(虎鵲圖)’를 재구성한 1분 분량의 미디어아트가 15분마다 상영된다. 호랑이와 까치가 등장하는 호작도는 조선 후기 널리 사랑받은 대표적인 세화로, 호랑이는 나쁜 기운을 막고 까치는 반가운 소식을 가져온다는 의미를 담고 있다.

이번 연말 장식에 담긴 의미는 현장에 비치된 QR코드 스캔을 통해 한국어·영어·일본어·중국어 음성 안내로 확인할 수 있으며, 동일한 QR코드로 만족도 설문에 참여 시 추첨을 통해 경품을 증정하는 이벤트도 운영 중이다.

이 외에 공사는 이번 연말 장식과 연계하여 인천공항 방문객 누구나 참여할 수 있는 여객 참여 프로그램도 진행할 예정이다. 한해의 액운을 떨치고 새해의 복을 기원하는 등 한국의 정서를 직접 체험할 수 있는 프로그램으로 준비 중이며, 세부 내용은 추후 인천공항 공식 인스타그램(@incheon_airport)을 통해 확인할 수 있다.

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “인천공항에서 한 해의 끝과 새해의 시작을 맞는 여객들이 한국의 새해맞이 정서를 느끼며 따뜻한 위로와 희망을 얻어가길 바란다”며 “앞으로도 인천공항은 대한민국의 대표 관문 공항으로서 한국 문화의 가치를 선보이며 K-공항만의 차별화된 고객 경험을 제공하겠다”고 말했다.

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