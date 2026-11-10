‘블루 쓰나미’ 충격 딛고 코스피 3%대 반등…‘120만닉스’도 회복

미국 중간선거 여파로 급락했던 국내 증시가 10일 장 초반 반등하고 있다. 다만 개장 직후 크게 올랐던 지수는 시간이 지나며 상승폭을 다소 줄이는 모습이다.

10일 오전 10시21분 기준 코스피는 전 거래일 대비 175.01포인트(3.49%) 오른 5193.86을 기록 중이다. 지수는 전장 대비 228.37포인트(4.55%) 오른 5247.22로 출발해 한때 5.62% 오른 5300.92까지 뛰었다가 현재는 오름폭을 일부 반납했다.

10일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 전광판에 지수가 표시돼있다. 이날 코스피와 코스닥 지수는 장 초반 4%대 급등 출발했다. 옇납

유가증권시장에서는 기관과 외국인이 각각 2813억원, 1456억원을 순매수하며 지수 상승을 이끌고 있다. 반면 개인은 5386억원 매도 우위를 보이고 있다.

시가총액 상위 종목 대부분이 오름세다. 장 초반 20만원선을 회복했던 삼성전자는 상승폭이 줄며 3.84% 오른 19만7200원에 거래되고 있다. SK하이닉스 역시 5.37% 상승한 119만7000원을 기록 중이다. SK스퀘어(4.99%), 삼성전기(4.15%), LG에너지솔루션(3.93%) 등이 오르고 있으며 삼성바이오로직스(-2.52%)는 하락세다.

같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일보다 22.99포인트(3.60%) 상승한 661.96을 나타내고 있다. 코스닥 지수 역시 개장 직후 670선을 넘어섰으나 현재는 상승세가 둔화했다.

코스닥 시장에서는 개인과 기관이 각각 293억원, 795억원을 사들이고 있으며 외국인은 940억원을 순매도 중이다.

코스닥 시총 상위 종목들도 대체로 강세다. 이오테크닉스가 12.81% 급등한 가운데 주성엔지니어링(7.48%), 심텍(7.01%), 에코프로(5.45%), 알테오젠(4.99%), 에코프로비엠(4.35%) 등이 나란히 상승 중이다.

국내 증시 반등은 간밤 뉴욕증시에서 기술주를 중심으로 저가 매수세가 유입된 영향으로 풀이된다. 국제유가 급락으로 중동 지역의 지정학적 긴장이 완화된 점도 투자 심리 개선에 긍정적으로 작용했다.

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