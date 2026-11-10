CJ제일제당, 3분기 영업이익 -7.4%…식품사업은 전년 동일

3분기 기준 CJ제일제당의 수익성이 저하된 것으로 나타났다. 핵심소재, 해외식품 사업등에서는 수익이 증대했으나 물류자회사의 부진이 영업이익 저하로 연결됐다. 회사의 주력업종인 식품사업의 경우 매출은 늘어났지만, 영업이익은 전년과 동일했다.

CJ제일제당은 올해 3분기 매출 4조2300억원, 영업이익 2030억원을 기록했다고 10일 밝혔다. 전년동기대비 매출은 5.7%, 영업이익은 6.9% 상승했다. 자회사인 CJ대한통운을 비롯한 연결기준 매출은 7조3952억원, 영업이익은 3091억원을 기록했다. 매출은 7% 상승했으나 영업이익은 전년동기대비 -7.4%를 기록했다.

식품사업의 경우, 매출 2조5,744억원으로 전년대비 3.8% 증가했지만, 영업이익은 1187억원으로 전년 동기 동일을 기록했다. CJ제일제당은 해외에서는 만두와 햇반 등 글로벌전략제품(GSP)이 견조한 성장세를 이어갔고, 국내에서는 신규 카테고리 판매 확대와 온라인·CVS 채널 성장에 힘입어 매출이 늘었다고 설명했다.

기술소재사업부문은 매출(2,326억 원, +20.2%)이 천연 발효 공법 기반 조미소재 테이스트앤리치(TNR) 등 스페셜티 제품의 판매 확대와 H&W 부문의 유산균 브랜드·기능성 포트폴리오 중심 성장에 힘입어 증가했다. 생분해성 바이오 소재 PHA도 대형 수요처 확보로 전년 대비 성장세를 이어갔다. 다만 TNR 수익성 개선에도 핵산의 전략적 판가 운영과 미래 성장제품 시장 개척을 위한 투자 확대로 영업손실은 242억 원을 기록했다. 핵심소재사업부문은 매출 1조 4,230억 원(+7.0%), 영업이익 1,085억 원(+36.0%)을 기록했다. 알지닌을 중심으로 한 스페셜티 아미노산의 성장과 북미 시장 내 라이신 판매 확대로 매출이 증가했다. 정부 물가안정 기조에 동참해 소재사업(FI) 판가를 인하하면서 일부 수익성 부담이 있었으나, 사료용 아미노산 제품의 고른 성장에 힘입어 영업이익은 전년 대비 증가했다.

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