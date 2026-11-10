"차라리 젠슨 황 내연녀가 스파이면 좋겠다"…中 관영논객, 간첩설 일축

인공지능(AI) 반도체 선두 주자인 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 불륜 및 대중국 간첩 연루설에 휘말리며 후폭풍이 확산하는 가운데, 중국 유명 관영 논객이 “중국 정보기관은 여성 요원에게 잠자리를 요구하지 않는다”며 간첩설을 전면 부인했다.

중국 관영 ‘환구시보’의 전 총편집인 후시진은 9일 자신의 웨이보를 통해 “솔직히 개인적으로는 앨리스 황(황러)이 진짜 중국 정보기관이 파견한 간첩이었으면 좋겠다. 그렇다면 중국 정보기관이 누구든 마음먹은 대로 포섭할 수 있을 만큼 대단하다는 것이 입증되기 때문”이라며 “그러나 그녀는 중국 여성 간첩이 아닐 가능성이 매우 높다”고 주장했다.

2025년 5월 22일 대만 타이베이의 한 식당에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(왼쪽)와 함께 저녁 식사에 참석 중인 여성의 모습이 대만 중천TV(CTI) 촬영 영상에 담겼다. 로이터통신은 별도로 입수한 사진과 대조 분석을 거쳐 이 여성을 앨리스 황으로 특정했다. 로이터연합뉴스

자신이 러시아어와 정보학을 전공했다고 밝힌 후시진은 “내가 아는 한 중국 정보기관은 미인계를 경계할 뿐 전문적으로 사용하지 않으며, 여성 정보요원에게 성관계를 통해 임무를 완수하도록 요구하지 않는다”고 선을 그었다. 이어 두 사람의 관계에 대해 “비즈니스 현장에서 자연스럽게 알게 되어 젠슨 황은 감정을 품었고, 앨리스 황은 그를 동경하며 남녀 간의 애정이 싹튼 단순한 불륜일 것”이라고 분석했다.

젠슨 황이 ‘베갯머리송사’에 휘둘려 미국 정부를 상대로 대중국 반도체 수출 통제 완화 로비를 벌였다는 미국 내 시각에 대해서도 강하게 반박했다. 그는 “대중국 반도체 수출 허용과 같은 중대하고 민감한 정책 추진은 엔비디아의 사업적 이익과 젠슨 황 본인의 확고한 소신에서 나온 것”이라며 “개인적인 교제 때문에 트럼프 대통령을 설득했다고 의심하는 것은 젠슨 황의 통솔력과 지혜를 지나치게 과소평가한 소인배적 발상”이라고 일축했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난달 19일 독일 베를린에서 열린 ‘독일 투자 서밋’ 행사 도중 손으로 땀을 닦아내고 있다. 로이터연합뉴스

그는 이번 스캔들의 본질을 ‘미국 내부의 정치 공작’으로 규정했다. 민주당과 미국 기득권 세력이 젠슨 황을 흔듦으로써 궁극적으로 도널드 트럼프 대통령에게 정치적 타격을 입히기 위한 여론전이라는 해석이다. 후시진은 “미 정보당국이 앨리스 황을 진짜 간첩으로 판단했다면 비공개 경고를 먼저 했어야 마땅하지만, 언론에 먼저 흘려 젠슨 황의 공개 사과를 압박한 것은 젠슨 황과 엔비디아의 체면을 깎아내리려는 정치적 노림수”라고 비판했다.

다만 그는 젠슨 황이 이번 사태로 실각할 가능성은 낮게 봤다. 후시진은 “미국의 기술 패권은 엔비디아에 의존하고 있어 월가부터 펜타곤까지 엔비디아가 무너지는 것을 원치 않는다”며 “과거 빌 클린턴 전 대통령이 르윈스키 스캔들 속에서도 직을 유지했듯, 젠슨 황 역시 엔비디아를 계속 이끌어갈 확률이 높다”고 전망했다.

중국 외교부도 앨리스 황의 스파이설을 공식 부인했다. 궈자쿤 외교부 대변인은 정례 브리핑에서 관련 질문에 “‘중국 간첩’이라는 주장은 순전히 실체 없는 낭설(捕風捉影·바람을 잡고 그림자를 쫓음)이자 중상모략”이라고 일축했다.

반면 미국 조야에서는 앨리스 황이 중국 정보당국과 연계된 인물임을 기정사실로 받아들이는 분위기다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 기자들과 만나 “젠슨 황은 훌륭한 사람”이라며 “그가 괜찮은지 알아보려 전화했더니, 본인은 문제의 인물이 스파이인 줄 전혀 몰랐다고 하더라”고 전했다.

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