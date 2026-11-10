철강으로 일군 광양…포스코, 이젠 리튬·희귀가스까지 품는다 [밀착취재]

# 지난 2일 전남 광양의 한 매립지에는 파란 하늘 아래 거대한 흰색 원통형 탱크들이 줄지어 서 있었다. 겉모습만으로는 어떤 공장인지 짐작하기 어려운 이곳에선 반도체와 우주항공산업에 필수적인 네온·크립톤·제논 등 고순도 희귀가스를 생산하고 있었다. 포스코그룹 계열사인 포스코에어솔루션은 철강 생산에 필요한 산소를 공기에서 분리하는 과정에서 희귀가스를 추출한다. 철강 분야에서 축적한 설비와 기술을 활용해 첨단산업 소재로 영역을 확장한 것이다. # 같은 시각 인근의 광양제철소에선 철스크랩(고철)이 컨베이어를 타고 설비 안으로 들어가고 있었다. 지난 6월 준공된 연산 250만t 규모의 전기로는 철광석과 석탄을 사용하는 기존 고로와 달리 전기를 주에너지원으로 활용해 탄소배출을 약 75% 줄인다. 다만 이날 전기로 공장은 대체로 조용한 모습이었다. 지난 6월 준공했지만 아직 시험생산 단계로 가동률은 10% 안팎에 그쳤다. 전기로에서 생산한 저탄소 철강은 기존 고로 제품보다 가격이 비싸지만, 비싼 값을 치르면서까지 구매하려는 고객은 아직 많지 않기 때문이다. 양원준 포스코홀딩스 커뮤니케이션본부장은 “지금 상태에서 생산능력을 모두 가동하면 손실을 떠안아야 하는 구조”라고 말했다. # 이튿날 방문한 포스코필바라리튬솔루션 공장에선 천장에 설치된 거대한 깔때기에서 회색빛 광석 가루가 쉴 새 없이 쏟아져 내렸다. 호주에서 들여온 스포듀민이라는 리튬 함유 광석 가루가 산처럼 쌓여 있었다. 철광석에서 철을 뽑아내던 포스코가 이제는 리튬광석에서 전기차 배터리의 핵심 소재인 리튬을 추출한다.

전남 광양의 포스코에어솔루션 공장 모습. 포스코그룹 제공

지난 2∼3일 둘러본 포스코그룹의 광양 일대 생산시설에선 철강 중심의 기존 사업구조에서 벗어나 반도체·이차전지·에너지 등 다양한 산업에 필요한 소재와 자원으로 사업 영역을 넓혀가는 포스코의 변화를 확인할 수 있었다.

광양제철소 홍보관 입구에는 포스코의 창립 이념인 ‘제철보국’ 문구가 걸려 있었다. 철강 생산으로 나라에 보답하겠다는 이념은 반세기가 넘는 세월을 거쳐 국가 산업에 필요한 핵심 자원의 공급망을 강화하겠다는 새로운 비전으로 이어졌다.

전남 광양제철소의 전기로 스크랩(고철) 투입 장비. 포스코그룹 제공

장인화 회장이 지난 7월 CEO 인베스터데이에서 강조한 철강 중심의 ‘산업자원’, 리튬·양극재·희귀가스 등의 ‘전략자원’, 액화천연가스(LNG)·신재생에너지의 ‘에너지자원’을 3대 성장축으로 삼는 ‘트리플 코어’ 전략이다. 장 회장은 “자원의 한계가 곧 산업의 한계”라며 “사업 포트폴리오의 과감한 혁신으로 새로운 성장기회를 창출하고 국가산업 안보와 공급망 강화를 선도하겠다”고 밝힌 바 있다.

전남 광양에 있는 포스코필바라리튬솔루션 공장의 원료 창고에 리튬 함유 광석인 스포듀민 가루가 쌓여 있다. 포스코그룹 제공

포스코그룹은 이를 위해 향후 3년간 총 16조7000억원을 성장사업에 투자할 계획이다. 철강 부문에선 국내 제철소의 생산공정을 개선해 탄소배출을 줄이고 해외 생산기지를 늘릴 계획이다. 인도 JSW그룹과 합작 일관제철소를 건설하고, 현대차그룹과 미국 루이지애나 제철소에 공동 투자하는 등 현재 연간 250만t 수준인 해외 현지 생산능력을 2031년 1000만t까지 끌어올릴 방침이다.

리튬 사업은 철강에 이은 포스코그룹의 미래 성장동력이다. 포스코그룹은 2018년 아르헨티나 옴브레 무에르토 염호 광권을 인수한 데 이어 호주 리튬 광산에도 투자하며 원료 확보에 나섰다. 2033년까지 연간 17만3000t의 리튬 생산능력을 확보해 글로벌 5위권에 진입하는 게 목표다. 또 발전소 연료이자 탄소배출이 상대적으로 적어 에너지 전환기의 주요 연료로 꼽히는 LNG 등 에너지 사업도 그룹의 핵심 성장축으로 격상했다.

전남 광양 포스코인터내셔널 LNG 2터미널 부두. 포스코그룹 제공

전남 광양 포스코인터내셔널 LNG 2터미널의 탱크 모습. 포스코그룹 제공

LNG는 발전소의 전력 생산부터 가정의 난방, 산업시설의 연료까지 폭넓게 사용되는 주요 에너지원이다. 그러나 대부분을 수입에 의존하기 때문에 해외에서 생산한 천연가스를 영하 162도로 냉각해 부피를 600분의 1로 줄인 뒤 전용 운반선으로 나른다.

이렇게 도착한 LNG를 저장하고 필요한 곳에 공급하는 것도 포스코그룹의 주요 에너지 사업 중 하나다. 포스코인터내셔널 광양 LNG 터미널의 원통형 저장탱크는 LNG를 극저온 상태로 보관하는 시설로, 저장탱크의 콘크리트 외벽 두께만 75㎝에 달한다. 현장 관계자는 “지진 규모 6.8에도 견딜 수 있도록 내진 설계가 적용됐고, 가스 누출에 따른 폭발 위험에 대비해 강화된 방폭 기준을 적용했다”고 설명했다.

전남 광양의 포스코HY클린메탈 공장에서 생산한 탄산리튬이 포장돼 있다. 포스코그룹 제공

포스코그룹은 천연가스 판매량을 현재 연간 260만t에서 2031년 420만t으로 늘리고, 해상풍력과 태양광 등 신재생에너지 사업도 확대할 방침이다. 한반도 남쪽 끝자락, 바다를 메워 조성한 부지에 들어선 거대한 LNG 저장탱크 앞에는 광양만의 푸른 바다가 펼쳐져 있었다. 이곳은 조수간만의 차가 작고 수심이 깊어 대형 LNG 운반선이 24시간 입항할 수 있는 입지적 장점을 갖췄다.

포스코그룹은 신사업 투자 재원을 마련하기 위한 구조조정도 병행하고 있다. 올해 2분기까지 저수익·비핵심 사업 85건을 정리해 2조2000억원의 현금을 확보했고, 2028년까지 44건의 추가 구조개편을 통해 1조3000억원을 더 확보할 계획이다.

전남 광양 포스코HY클린메탈 공장의 탄산리튬 생산시설. 포스코그룹 제공

다만 새로운 사업구조가 안정적인 수익으로 이어지기까지 풀어야 할 과제도 적지 않다. 철강 경기 침체와 저탄소 제품 수요 부진이 대표적이다. 양 본부장은 “내년에도 철강 업황이 상당히 어려울 것으로 예상된다”며 “생산량을 무리하게 늘리기보다는 제품별 수익성을 고려해 생산 규모를 탄력적으로 조정할 계획”이라고 말했다.

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