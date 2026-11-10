외국산 마그네슘 합금 490억원어치 ‘한국산 둔갑’시켜 수출한 업체 적발

외국산 마그네슘 합금 490억원어치를 한국산으로 둔갑시켜 해외로 수출한 업체가 세관에 적발됐다. 이 업체는 원산지를 속이기 위해 일부 물량을 원재료인 순마그네슘으로 위장해 밀수입한 뒤, 수입가격을 부풀려 해외로 빼돌린 16억원을 대표와 가족의 명품 구매 등 사적 용도로 사용한 것으로 드러났다.

외국산 마그네슘합금 국산품 둔갑 사건 개요도. 부산본부세관 제공

부산본부세관은 대외무역법과 관세법 위반 등의 혐의로 A수출업체를 부산공소청에 송치했다고 10일 밝혔다.

세관에 따르면 A업체는 2022년 이후 해외 구매자의 주문이 급증해 자체 생산시설만으로 납품 물량을 감당하기 어려워지자, 국내 제품과 규격이 같은 외국산 마그네슘 합금을 대량 수입했다. 이후 외국산 제품을 자체 생산품과 혼합해 한국산 원산지증명서를 허위로 발급받는 수법으로 수출했다.

이 같은 수법으로 총 490여 차례에 걸쳐 마그네슘 합금 9822t(시가 490억원 상당)을 한국산으로 둔갑시켜 수출하고, 약 90억원의 부당이득을 챙긴 것으로 드러났다. 특히 세관과 해외 구매자의 의심을 피하기 위해 수입한 합금 가운데 5881t(시가 360억원 상당)은 원재료인 순마그네슘으로 품명을 속여 밀수입한 것으로 조사됐다.

또 수사 과정에서 수입가격 조작을 통한 불법 외환거래도 추가로 확인됐다. A업체는 마그네슘 합금의 수입가격을 실제보다 높게 신고하는 방식으로 약 16억원을 해외로 빼돌린 뒤, 국내 관계사 계좌 등을 거쳐 반입했다. 이 돈은 업체 대표와 가족의 명품 및 사치품 구매 등 사적 용도로 사용된 것으로 확인됐다.

부산본부세관 관계자는 “외국산 물품을 한국산으로 가장해 수출하는 행위는 국내 제조업의 경쟁력을 떨어뜨리고 글로벌 시장에서 한국산 제품의 신뢰도를 훼손하는 중대한 범죄”라며 “원산지 세탁과 연계된 밀수입 및 불법 외환거래에 대한 기획 단속을 강화하겠다”고 말했다.

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