창립 20주년 맞은 KADA…아시아 도핑 방지 협력 주도권 키운다

한국도핑방지위원회(KADA·위원장 양윤준)가 창립 20주년을 맞아 아시아 지역 도핑 방지 협력의 중심축으로 도약하기 위한 새로운 발걸음을 내디딘다. 국내 도핑 방지 체계 구축을 넘어 국제 스포츠 무대에서 쌓아온 경험과 역량을 바탕으로 아시아 각국과 협력 기반을 넓히고, 공정한 스포츠 문화 확산에 나선다.

한국도핑방지위원회(KADA·위원장 양윤준) 로고. KADA 제공

문화체육관광부(장관 최휘영)와 한국도핑방지위원회(KADA)는 10일부터 11일까지 서울 올림픽파크텔과 국립중앙도서관에서 창립 20주년 기념식과 국제 세미나를 개최한다고 밝혔다. KADA 제공

문화체육관광부(장관 최휘영)와 KADA는 10일부터 11일까지 서울 올림픽파크텔과 국립중앙도서관에서 창립 20주년 기념식과 국제 세미나를 개최한다고 밝혔다. 이번 행사에는 김대현 문체부 제2차관과 하형주 서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO) 이사장을 비롯해 올리비에 니글리 세계도핑방지기구(WADA) 사무총장, 무로후시 코지 WADA 집행위원 겸 전 일본 스포츠청장 등 국내외 체육계 인사 200여명이 참석한다. 일본과 사우디아라비아를 포함한 아시아 25개국 도핑방지기구 관계자들도 자리를 함께한다.

이번 행사는 KADA가 2006년 출범 이후 국내 도핑 방지 제도를 정착시키고 국제 스포츠계와 협력 범위를 넓혀온 과정을 돌아보기 위해 마련됐다. 특히 2025년 부산 WADA 총회 개최 지원 등 국제 무대에서 축적한 경험을 토대로 아시아 지역의 도핑 방지 역량을 함께 높일 방안을 모색한다는 점에서 의미가 있다.

10일 올림픽파크텔에서 열리는 기념식에서는 도핑 방지 발전에 기여한 유공자들에게 표창을 수여하고 KADA의 새로운 비전을 선포한다. 국제올림픽위원회(IOC)와 WADA 선수위원으로 활동하며 국내외 도핑 방지 정책과 교육·홍보에 참여해온 원윤종 위원이 문체부 장관 표창을 받는다. 한국과학기술연구원(KIST) 김호준 전문원과 이영길·강선영 도핑검사관, 김석현·연아름 도핑 방지 교육 강사 등도 KADA 위원장 표창을 받는다.

KADA는 이날 '공정한 스포츠 미래를 여는 글로벌 도핑 방지 리더'라는 비전도 선포한다. 지난 20년간 축적한 제도 운영 경험과 전문성을 바탕으로 국내 도핑 방지 정책의 발전을 이끌고 국제사회에서 한국의 역할을 확대하겠다는 구상이다.

국제 세미나에서는 아시아 지역의 지속 가능한 도핑 방지 협력체계 구축 방안이 논의된다. 10일부터 이틀간 열리는 세미나에는 WADA와 아시아 25개국 도핑방지기구 관계자 등 국내외 전문가 60여명이 참여한다. 아시안게임과 충청유니버시아드 등 국제대회 협력 사례와 도핑검사 실무 경험을 공유하고, 국가별 도핑 방지 역량 강화 방안과 역내 공동 대응 체계를 모색한다.

국립중앙도서관에서는 일반 국민에게 공정한 스포츠의 가치를 알리는 특별 전시도 열린다. KADA는 11일부터 다음 달 10일까지 도서관 1층에서 '클린 스포츠: 도핑의 어둠과 공정의 빛'을 주제로 전시를 개최한다. 도핑의 역사와 주요 사건을 소개하고 KADA의 활동과 성과를 조명해 도핑 방지의 중요성을 알릴 계획이다.

김대현 문체부 제2차관은 "스포츠의 감동은 정정당당한 경쟁에서 시작된다는 믿음을 지켜온 한국도핑방지위원회의 창립 20주년을 진심으로 축하한다"며 "대한민국이 WADA 아시아 지역 이사국으로서 국제 도핑 방지 협력을 선도할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

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