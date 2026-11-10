“성수 일대 동선 하나로 잇는다”…무신사 100번째 매장 ‘무신사 뷰티 성수’ 오픈 [현장]

“성수는 무신사가 여러 패션 거점을 구축한 지역입니다. 여기에 뷰티 매장을 더해 패션과 뷰티를 아우르는 무신사만의 강점을 극대화할 수 있다고 판단했습니다.”

무신사 뷰티 성수 전경. 박윤희 기자

정식 개점을 하루 앞둔 10일 서울 성수동 ‘무신사 뷰티 성수’ 간담회에서 만난 현장 관계자는 매장의 경쟁력을 이렇게 설명했다. 패션을 중심으로 구축한 성수 상권의 매장들을 연결해 고객의 교차 방문과 구매를 유도하고, 일대를 하나의 쇼핑 동선으로 묶겠다는 전략이다. 소비자에게는 쇼핑 혜택을 늘리고, 브랜드에는 새로운 고객을 만날 기회를 제공하겠다는 구상이다.

오는 11일 공식 개장하는 ‘무신사 뷰티 성수’는 지난 9월 홍대점에 이은 두 번째 뷰티 단독 매장이자 무신사의 100번째 오프라인 매장이다.

매장에 들어서면 높은 천장과 탁 트인 공간이 먼저 눈에 들어온다. 과거 자동차 정비소였던 건물의 철골 구조를 그대로 살리고 전면은 통유리로 마감해 밖에서도 내부가 한눈에 보이도록 했다.

매장 설계는 상하이 기반의 글로벌 건축·인테리어 스튜디오 에이아이엠(AIM)이 맡았다. 중국 난징의 대형 플래그십 스토어 등을 설계한 곳으로, 무신사가 해외 설계사무소와 협업해 오프라인 매장을 조성한 것은 이번이 처음이다.

공간 곳곳에는 무신사 뷰티 상징색인 코랄을 활용했다. 코랄은 2024년 무신사 뷰티 페스타와 무신사 뷰티 홍대 등을 거치며 브랜드를 상징하는 색으로 자리 잡았다. 현장 관계자는 “성수 매장에는 코랄빛의 채도를 낮춰 고객이 쇼핑하는 동안 편안하게 매장을 둘러볼 수 있도록 구성했다”고 말했다.

◆ 패션 고객을 뷰티로…매장 간 ‘교차 구매’ 유도

무신사 뷰티 성수점. 박윤희 기자

무신사가 성수에서 주목하는 것은 개별 매장의 집객력을 넘어 서로 다른 상품군을 취급하는 매장 간 ‘시너지’다.

패션 매장을 찾은 고객이 자신의 스타일에 어울리는 향과 메이크업 제품을 발견하고, 뷰티를 목적으로 방문한 고객은 인근 패션·라이프스타일 매장으로 발길을 옮기는 식이다. 성수에는 무신사 스탠다드를 비롯해 무신사 스토어 성수, 무신사 엠프티, 무신사 메가스토어 성수, 무신사 킥스 등이 자리하고 있다.

이번 뷰티 매장 개점으로 의류와 신발, 잡화에 화장품까지 한 상권에서 경험할 수 있게 됐다.

기존 메가스토어 성수에도 뷰티 브랜드가 입점해 있지만, 이번 매장은 뷰티 상품의 탐색과 체험 자체에 초점을 맞춘 점이 다르다. 매장 규모는 약 400평으로 메가스토어 성수 내 뷰티존(150평)의 2.7배에 달한다. 약 700개 브랜드의 1만여 개 상품을 갖췄으며 브랜드 팝업존과 스킨케어존, 향수 체험 공간, 피부 고민별 상담 약국 등도 배치했다.

무신사는 무신사 스탠다드 등에서 옷을 구매한 고객이 뷰티 매장에서 할인된 가격으로 화장품을 구매할 수 있도록 ‘무신사 체크인’을 운영한다. 매장에 부착된 NFC 태그를 휴대폰으로 태깅하는 미션 수행 방식으로, 성수 일대를 비롯해 전국 무신사 오프라인 매장 10곳을 방문하면 1만5000원 상당 무신사 머니를 지급한다.

이미 패션과 뷰티의 연계 가능성은 수치로 확인된다. 올해 1~10월 무신사 뷰티 신규 고객을 분석한 결과 약 83%가 패션 등 다른 카테고리에서 구매한 경험이 있는 기존 고객이었다.

오프라인 매장 성과도 이어지고 있다. 지난 9월 문을 연 홍대점은 개장 50일 만인 10월 30일까지 누적 매출 25억원을 기록했다. 구매 고객의 약 60%가 외국인이었으며 월 방문객은 약 10만명에 달했다.

성수의 외국인 수요도 이번 매장 개점의 배경으로 꼽힌다. 지난 4월 문을 연 메가스토어 성수 뷰티존의 외국인 거래액 비중은 65%에 육박했으며 이달 초에는 70%까지 상승했다.

◆ 인디 브랜드 발굴부터 팝업까지…‘넥스트 패션’을 뷰티로

무신사 뷰티 성수 1층 브랜드 팝업존. 박윤희 기자

무신사 뷰티 성수의 또 다른 특징은 신진 브랜드를 발굴하고 소비자와 연결하는 데 있다. 패션 인디 브랜드를 육성해 온 무신사의 ‘넥스트 패션’ 육성 전략을 뷰티에도 적용한 것이다.

현장 관계자는 “온라인에 입점한 약 2500개 브랜드 가운데 오프라인 진출을 원하는 인디 브랜드가 많다”며 “질감이나 제형 등 온라인으로 표현하기 어려운 특성을 가진 제품은 소비자가 직접 경험할 수 있는 공간이 필요하다고 판단했다”고 말했다.

매장 입구에서 가장 먼저 눈에 띄는 곳은 약 15평 규모의 브랜드 팝업존이다. 이날은 색조 브랜드 ‘투에이엔(2an)’의 팝업이 진행 중이었다.

무신사 관계자는 “성수 핵심 상권에서 팝업을 열려면 2주∼한 달에 최소 수억원이 들기도 한다. 자본력이 부족한 인디 브랜드에는 사실상 진입 장벽이 높은 시장”이라며 “다른 브랜드와 상생하기 위해 매장 안에 단독 팝업 공간을 마련했다”고 설명했다.

다만 단순히 인지도가 높은 브랜드를 입점시키는 방식은 아니다. 신제품 출시나 특정 상품의 오프라인 최초 공개 등 팝업을 통해 소개할 만한 콘텐츠가 있는 브랜드를 중심으로 운영한다.

무신사 관계자는 “패션 분야에서 신진 브랜드를 발굴해 온 넥스트 패션 프로그램을 뷰티에 접목한 것으로 보면 된다”고 말했다.

체험 공간도 확대했다. 1층 프래그런스존에는 56개 브랜드의 향수 약 520개를 마련했다. 홍대점의 약 240개와 비교하면 두 배 이상 늘어난 규모다. 2층에는 향수와 핸드크림을 겹쳐 사용해 볼 수 있는 레이어링존과 수전을 설치해 제품을 직접 써볼 수 있는 바디케어 체험 매대를 배치했다. 이 밖에도 1층에 패션과 뷰티의 경계를 허문 ‘패션×뷰티존’, 해외 시장에서 성과를 거둔 브랜드를 모은 ‘글로벌 스킨케어존’ 등을 배치했다.

◆ 매장 내 약국 배치…의약품부터 데일리 케어 추천도

홍대점에 이어 뷰티온누리약국도 입점했다. 홍대점에서 처음 선보인 파머시 뷰티 콘셉트를 이어가면서 상품 구성과 상담 기능을 확대했다. 성수점 2층에 자리한 약국은 약 110개 브랜드, 700여 개 상품을 갖췄으며 여드름과 기미, 건조, 탈모 등 피부·두피 고민별로 제품을 나눠 진열했다.

이 매장에는 약사 2명이 상주하며 일반의약품 판매와 복약 상담을 비롯해 피부·건강 관련 상담을 제공한다. 인근 의료기관에서 발행한 처방전에 대한 조제도 가능하다. 외국인 고객을 위해 영어·일본어·중국어 등 다국어 상품 안내도 지원한다.

무신사뷰티 성수 2층에 마련된 온누리약국 대표약사가 여드름 흉터 크림을 소개하고 있다. 박윤희 기자

현장에서 만난 온누리약국 관계자는 여드름 관리와 탈모 관련 제품을 주요 인기 품목으로 꼽았다. 그는 “여드름 패치나 색소침착 크림처럼 흔히 사용하는 제품도 종류가 다양해 어떤 것을 골라야 할지 어려워하는 소비자가 많다”며 “약사가 직접 상태를 확인하고 제품을 추천하기 때문에 화장품과 의약품을 함께 구매하는 고객도 많다”고 말했다.

남성 고객은 탈모 관련 제품을 주로 찾는다는 설명이다. 이 관계자는 “탈모 고민으로 치료제를 구매한 뒤 데일리 케어 제품을 함께 추천받는 남성 고객이 많다”고 전했다. 이어 “외국인 고객들은 유튜브 등을 통해 자신의 피부 고민에 맞는 성분을 찾아본 뒤 관련 제품을 문의하는 경우가 많다”고 덧붙였다.

실제로 젊은 소비자들 사이에서 약국은 피부 관리 제품을 구매하는 채널로 주목받고 있다. 최근 한 시장조사업체가 발표한 ‘스킨케어·헤어&바디케어 행태 및 트렌드 2026’ 보고서에 따르면 전국 15~56세 여성 1200명 가운데 55.9%가 약국 스킨케어 제품을 사용한 경험이 있다고 답했다.

연령별로는 10대 후반(15~18세)이 60.8%로 가장 높았고, 20대 초반(19~24세)이 60.0%로 뒤를 이었다. 사용 경험자 671명 가운데 41.6%는 약국 스킨케어 제품을 사용한 이유로 '피부 트러블·문제가 생겨서'를 꼽았다. 특히 10대 후반(65.8%)과 20대 초반(62.2%)은 전체 평균을 크게 웃돌았다.

여드름·트러블 개선을 기대한다는 응답도 10대 후반 71.2%, 20대 초반 66.7%, 20대 후반 54.1%로 젊은 층에서 높게 나타났다. 반면 40대는 잡티·색소침착 관리(28.3%)와 보습(27.7%)을, 50대는 잡티·색소침착 관리(34.8%)를 주요 기대 요인으로 꼽았다.

사진 = 박윤희 기자

성수점 역시 글로벌 방한객과 2030 세대를 핵심 타깃으로 삼는다. 무신사 관계자는 “성수에 구축해온 패션·잡화·라이프스타일 매장에 뷰티 공간을 더해 카테고리 간 연계 효과를 높일 계획”이라며 “고객이 한곳에서 무신사의 다양한 브랜드와 상품을 경험하고 매장 간 이동과 구매로 이어질 수 있도록 접점을 확대하겠다”고 말했다.

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