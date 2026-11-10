정웅인 “통장잔고 생각에 자다가도 벌떡”…세 딸 둔 가장 고민에 눈물

배우 정웅인이 세 딸을 키우는 가장으로서 느끼는 경제적 부담과 미래에 대한 걱정을 털어놨다.

정웅인은 지난 9일 방송된 tvN STORY 예능 프로그램 ‘남겨서 뭐하게’에 출연해 이영자, 박세리, 김창옥과 이야기를 나누며 가족을 책임지는 가장의 고민을 공개했다.

이날 정웅인은 자신의 어린 시절을 돌아보며 가정 형편이 어려웠던 과거를 언급했다. 그는 “나는 불우했다. 그때는 아버지가 돌아가시면서 빚이 있다는 걸 몰랐다”고 말했다.

tvN STORY ‘남겨서 뭐하게’ 방송화면 캡처

가장으로서 느끼는 책임감도 고백했다. 정웅인은 “가끔 자다가 벌떡벌떡 일어난다. 통장 잔고를 생각한다. 우리 아이들이 나를 바라보고 있는데. 어떤 식으로 미래를 열어가야 할까”라고 말했다. 세 딸의 미래를 책임져야 한다는 생각에 경제적인 문제에 대한 고민을 쉽게 떨쳐내지 못한다는 것이다.

정웅인은 이같은 고민을 이야기하던 중 “처음이다”라며 털어놓으며 눈물을 보이기도 했다.

1996년 데뷔한 정웅인은 드라마 ‘세 친구’, ‘선덕여왕’, ‘너의 목소리가 들려’, ‘기황후’, ‘용팔이’ 등 다양한 작품에 출연했다. 특히 악역과 개성 있는 연기를 오가며 연기파 배우로 자리 잡았다.

정웅인은 2006년 12세 연하의 아내와 결혼해 세 딸을 두고 있다. 첫째 딸 정세윤은 MBC 예능 프로그램 ‘아빠! 어디가?’에 출연해 시청자들의 사랑을 받았다. 당시 세윤·소윤·다윤 세 자매는 ‘삼윤이’라는 애칭으로 불리며 큰 관심을 모았다.

앞서 정웅인은 지난달 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에 출연, 첫째 딸이 예술고등학교를 졸업한 뒤 연극영화과 진학을 목표로 재수를 하고 있다고 근황을 전한 바 있다.

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