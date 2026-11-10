새 학기에도 ‘학원 원정’…병원도 부족한데 정부기관 내려온다고? [100투더세종-21]

“동네에 애들 보낼 병원도 학원도 없다는 게 말이 되나요? 어린아이 차 태우고 다니는 것도 하루 이틀이죠.”

세종시 집현동에 4년째 살고 있는 40대 김모씨는 이렇게 말했다. 집현동은 대학·대학원 등 교육·연구시설이 모인 세종의 대표적인 교육 동네이지만 정작 어린 자녀를 위한 변변한 학원 하나 없다는 점이 주민들을 답답하게 만든다. 아이들을 위한 병원이 부족하기는 마찬가지다. 김씨는 “인근 반곡동이나 소담동으로 원정을 갈 때마다 불편함을 넘어 아이들이 행여 다칠까 봐 걱정이 태산”이라고 토로했다.

아이러니한 점은 공간이 부족한 것도 아니라는 사실이다. 집현동 세종테크밸리에는 준공 이후에도 입주자를 찾지 못한 건물과 상가들이 수두룩하다. 김동호 세종시의회 의원에 따르면 주민 생활권과 맞닿은 복합용지 내 건물의 공실률은 50%에 달하고, 일부 건물은 90%를 넘는다. 이곳에는 미성년자 대상 학원의 입점이 제한돼 있다. 공간은 텅텅 비어 있는데 정작 필요한 학원·병원은 들어오기 어려운 상황이다.

이런 불편은 기존 주민들에게만 국한되지 않을 수 있다. 내년 상반기부터 정부기관의 세종 이전이 본격화하는 가운데 집현동 세종테크밸리의 빈 업무시설도 이전기관의 임차 후보지로 검토되고 있는 것으로 파악됐다. 이는 연말 쯤 결정될 것으로 알려졌다. 실제 기관이 입주하더라도 생활 인프라는 부족한 것이 현실이다. 자녀를 동반해 이주하는 공무원들 역시 집현동 주민들과 같은 불편을 겪을 수 있다는 얘기다.

세종시 집현동 세종테크밸리 내 엘디스 빌딩에 임대 현수막이 걸려 있다. 이승주 기자

빈 상가는 많은데 학원·병원은 못 들어온다고?

왜 이런 상황이 발생한 걸까. 집현동 세종테크밸리가 기업 유치를 목적으로 조성된 산업단지이기 때문이다. 일반 주거·상업지역과 달리 기업 지원시설 중심으로 조성되면서 주민 편의시설 입점에 제약이 생겼다. 현재 세종테크밸리 복합용지에는 음식점과 소매점, 의원 등 근린생활시설이 건축물 연면적의 10% 미만으로 제한돼 있다. 미성년자 대상 학원은 산업단지계획상 허용 대상에서 아예 제외됐다. 이 때문에 복합용지에는 초등학생 대상 학원이 전무하고, 소아청소년과 의원도 단 한 곳만 운영되고 있다는 게 김 의원의 설명이다.

세종시는 산업단지 내 교통·보행 안전 문제 등을 이유로 들고 있다. 하지만 주민들로서는 이해하기 어렵다. 안전상의 이유로 학원 입점에 제약이 있다지만, 정작 학원이 부족해 어린 자녀를 다른 동네로 보내며 안전을 걱정해야 하는 아이러니한 상황이 벌어진 셈이다. 평범한 ‘아이들 학원 보내기’조차 마음 편히 하기 어려워진 것이다. 주민들은 각종 규제로 상업시설로 활용할 수 있는 공간이 제한되면서 임대료 부담도 커졌다고 주장한다. 당초 계획된 광역상권 개발마저 지연돼 주거단지 인근 상업용지는 수년째 개발이 이뤄지지 않고 있다. 2021년 주민 입주가 시작된 지 5년 가까이 흘렀지만, 필요한 시설이 언제 들어설지는 알 수 없다.

지난 4일 세종시 집현동 복합커뮤니티센터에서 주민대표와 입주기업, 시의회, 세종시 관계자 등이 참석한 가운데 집현동 정주여건 개선을 위한 첫 민관협의체 회의가 열리고 있다. 세종시 제공

참다못한 주민들 호소문 120여 건…세종시도 규제 완화 착수

결국 주민들이 일어섰다. 김 의원에 따르면 생활편의시설 부족과 규제 개선을 요구하는 주민 호소문이 120여 건 쏟아졌다. 주민들은 달라진 주거환경에 맞춰 토지 이용계획을 조정하고, 비어 있는 상가에 학원과 병원 등이 들어올 수 있도록 규제를 풀어달라고 요구했다.

이에 세종시는 국토교통부와 행복청, 한국토지주택공사(LH) 등 관계기관과 협의에 나섰다. 지난 4일에는 집현동 복합커뮤니티센터에서 행정부시장 주재로 첫 민관협의체 회의가 열렸다. 주민대표와 입주기업, 시의회, 세종시 관계자들이 근린생활시설 비율 확대와 미성년자 대상 학원 입점 허용 등을 논의했다.

그렇다고 당장 학원이 들어올 수 있는 것은 아니다. 근린생활시설 비율을 늘리려면 주차장과 도로 등 기반시설을 검토해야 하고, 산업단지계획 변경 절차도 거쳐야 한다. 세종시는 다음 달 관련 용역에 착수하고 내년 상반기 계획 변경을 신청할 예정이다. 하지만 말 그대로 ‘신청’이다. 계획 변경이 승인될지는 아직 확정되지 않았다. 이후 관계기관 협의와 심사를 거쳐야 해 언제부터 학원 입점이 가능할지도 알 수 없다.

그나마 반가운 소식도 있다. 집현동 복합커뮤니티센터 내 도서관은 내년 6월, 수영장은 7월 개관을 목표로 추진되고 있다. 상업용지 개발과 교통 불편 해소도 계속 논의하기로 했다.

내년 상반기부터 세종시로 행정기관 이전이 본격화한다.

“내년 상반기라지만 언제 될지”…기관 이전 앞두고 새 학기 걱정

주민들로서는 규제 완화 논의가 시작된 것만으로도 반가운 소식이다. 좀처럼 풀리지 않던 문제가 공식 논의 테이블에 올랐기 때문이다. 하지만 기쁨도 잠시, 벌써 내년 3월 새 학기가 걱정이다. 계획 변경 신청이 실제 규제 완화로 이어질지도 불확실한 데다, 규제가 풀리더라도 학원이 문을 열기까지는 시간이 필요해서다. 집현동 주민들이 모인 온라인 커뮤니티에서도 걱정이 쏟아졌다. 집현동 10단지 한 거주민은 “내년 상반기면 너무 포괄적이다. 최악에는 6월이 될 수도 있다는 것 아니냐”며 “학원들이 보통 학기 중에 문을 열지 않는데, 그렇다면 2학기에나 하나둘씩 들어올 수 있을 것 같다”고 우려했다.기다리기만 할 수도 없는 노릇이다. 주민들은 학원과 병원이 빨리 들어올 수 있도록 인근 부동산과 학원 운영자들에게 규제 완화 소식을 미리 알리자는 움직임까지 보이고 있다. 행정 절차가 진행되는 동안 주민들은 주민들대로 학원 유치에 나선 셈이다.

세종시 집현동의 한 건물 1층 상가가 비어 있는 가운데 임차인을 구하는 현수막이 걸려 있다. 이승주 기자

집현동 주민들이 바라는 것은 거창한 게 아니다. 아이들이 집 가까운 곳에서 학원을 다니고, 아프면 동네 병원을 찾을 수 있는 평범한 일상이다. 내년 상반기부터는 정부기관을 따라 공무원들도 세종으로 내려온다. 이들 역시 낯선 도시에서 혼란을 겪지 않고 같은 일상을 누릴 수 있도록 미리 준비하는 것. 그뿐이면 되지 않을까.

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