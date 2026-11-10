‘배달원 사고’ 박신영, 활동 재개 심경…“무너지지 않을 것”

박신영 전 아나운서가 오랜 공백기를 끝내고 사회관계망서비스(SNS) 활동을 재개한 가운데 자신의 심경을 직접 밝혔다.

박신영은 10일 자신의 SNS를 통해 “이제 나 자신을 위해 목소리를 낼 수 있을 정도로 많이 강해지고 씩씩해졌다”며 “누가 뭐라고 해도 스스로 부끄럽지 않은 모습으로 최선을 다해 열심히 살고 있다”고 전했다.

이어 자신을 응원하는 사람들에게 “지금까지 힘든 시간 버텨온 게 억울해서라도 쉽게 무너지지 않을 테니 걱정하지 말라”며 “앞으로 좋은 모습만 보여드릴 수 있도록 더 노력하겠다”고 밝혔다.

박신영 사회관계망서비스(SNS) 캡처

앞서 박신영은 최근 틱톡에서 ‘안나(Anna)’라는 이름으로 활동하는 모습이 알려지면서 관심을 모았다. 그는 영어로 해외 이용자들과 소통하며 라이브 방송과 영상 콘텐츠를 선보이고 있다. 해당 계정은 10일 오전 기준 팔로워 약 7만9000명을 기록했다.

박신영은 2021년 5월 서울 마포구 상암동에서 SUV 차량을 운전하던 중 오토바이와 충돌하는 사고를 냈다. 이 사고로 50대 배달 노동자가 숨졌다. 당시 조사에서 박신영의 차량은 제한속도 시속 40㎞인 도로에서 시속 102㎞로 주행한 것으로 확인됐다. 오토바이 운전자 역시 적색 신호에 교차로에 진입한 것으로 조사됐다.

박신영은 교통사고처리특례법 위반(치사) 혐의로 재판에 넘겨졌으며, 2021년 12월 벌금 1500만원을 선고받았다. 이후 방송 활동을 중단하고 대외 활동을 자제해왔다.

그는 방송 공백기 동안 사업에도 나섰다. 동료 아나운서 출신 홍민정과 함께 가방 브랜드를 운영하며 사업가로 활동하고 있다.

박신영은 2024년 브랜드 론칭 당시 “2021년부터 주로 집에만 있으면서 다른 생각을 하지 않기 위해 레고, 페인팅, 뜨개질 등에 집중해서 오랜 시간을 보냈다”면서 “이 브랜드의 첫 시작은 뜨개질로 가방 만들기였다”고 밝혔다.

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