삼전·하이닉스 급등에 장 초반 코스피·코스닥 나란히 매수 사이드카

간밤 미국 반도체주 강세에 힘입어 국내 증시가 급등하면서 코스피와 코스닥 시장에 매수 사이드카가 나란히 발동됐다.

10일 한국거래소에 따르면 이날 코스피 시장에서는 장 초반인 오전 9시6분 코스피200 선물가격이 급등하면서 매수 사이드카가 발동됐다. 전 거래일보다 4.55% 상승 출발한 코스피는 오전 9시19분 현재 전 거래일 대비 5.2% 오른 5281선에서 거래되고 있다.

10일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 대화하고 있다. 연합뉴스

삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주가 지수 상승을 이끌고 있다. 삼성전자는 전 거래일보다 5.8% 오른 20만1000원, SK하이닉스는 8.6% 상승한 123만4000원에 거래되고 있다.

코스닥도 오전 9시10분 코스닥150선물가격 및 현물지수의 변동으로 매수 사이드카가 발동됐다.

매수 사이드카는 선물가격이 급등할 때 프로그램 매수호가의 효력을 5분간 정지하는 제도다. 코스피 시장에서는 코스피200 선물가격이 전 거래일보다 5% 이상 상승한 상태가 1분간 지속되면 발동된다.

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