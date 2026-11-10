내 차로 F1 서킷 달린다… 영암서 ‘전남광주 모터페스티벌’ 개최

전남광주통합특별시가 모터스포츠 대중화를 위해 오는 14일부터 15일까지 영암 국제자동차경주장(KIC)에서 ‘2026 전남광주 모터페스티벌’을 개최한다.

이번 행사는 일반 시민에게 서킷 주행 기회를 제공하고 경주장을 누구나 즐기는 모터레저 공간으로 활성화하기 위해 마련됐다.

2026 전남광주 모터 페스티벌. 전남광주시 제공

참가자들은 평소 운전하는 일반 승용차로 서킷을 직접 주행할 수 있다. 별도의 서킷 라이선스는 필요 없지만 전원 사전 안전교육과 드라이버 브리핑을 거쳐야 하며, 가족이나 친구 등 동승자는 추가 요금 없이 함께 탈 수 있다.

참가권은 기본형(2만원)과 참여형(10만원)으로 나뉜다. 기본형은 드라이빙 스쿨(이론), 피트 포토존, 서킷 주행으로 구성되며, 참여형에는 레이싱 결승선 통과 체험과 타겟타임 챌린지가 추가된다. 참가권은 차량 1대당 하루 200대까지 네이버 쇼핑을 통해 선착순으로 판매된다.

이번 페스티벌은 주행·교육·전시 등 3개 분야 7개 프로그램으로 진행된다. 주행 분야에서는 레이싱 결승선 통과 체험과 타겟타임 챌린지가 운영되며, 교육 분야에는 드라이빙 스쿨, 자동차 랠리 주행, 대학생 자작차 주행이 포함된다. 전시 분야로는 출발선에 도열한 레이싱 차량을 가까이서 관람하는 그리드워크와 피트 포토존이 마련된다.

가족 단위 방문객을 위한 무료 체험 프로그램도 풍성하다. F1 풀코스를 버스로 둘러보는 서킷 버스투어, 안전요원이 운전하는 어린이 카트 체험, 슈링클스 키링 만들기 등을 무료로 즐길 수 있다. 이 밖에 성인을 위한 카트 드리프트 체험과 어린이 전용 에어바운스, 푸드트럭, KIC 굿즈샵 등이 함께 운영된다.

박숙희 전남광주시 관광산업과장은 “전문 선수와 마니아 중심의 모터스포츠를 일반 시민과 가족이 함께 즐기도록 마련한 행사”라며 “국제자동차경주장을 누구나 찾고 즐기는 모터레저 공간으로 만들겠다”고 밝혔다.

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