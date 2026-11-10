삼전닉스 강세에 코스피, 장 초반 5%대 급반등…'매수 사이드카' 발동

5000선을 위협받던 코스피가 장 초반 5% 넘게 반등하고 있다. 지수가 큰 폭으로 급등하면서 장 초반 '매수 사이드카(프로그램 매수호가 일시 효력정지)'가 발동했다.

10일 오전 9시8분 현재 코스피는 전일 대비 251.01포인트(5.00%) 오른 5269.86에 거래되고 있다.

이날 228.37포인트(4.55%) 급등 출발한 지수는 최근 낙폭이 가팔랐다는 판단에 저가매수세가 유입되며 개장 직후 상승폭을 확대하고 있다.

지수가 큰 폭으로 뛰면서 개장 6분여 만에 유가증권시장에 매수 사이드카가 발동됐다. 코스피 매수 사이드카는 코스피200을 기초자산으로 하는 선물 최근월물 가격이 5% 이상 상승한 후 1분간 지속될 때 발동된다.

사이드카 발동 당시 코스피200 선물가격은 전일 대비 5.76% 오른 821.04를 나타냈다.

장 초반 반도체 업종이 지수 상승을 이끌고 있다. 이 시각 현재 삼성전자는 1만100원(5.32%) 오른 20만원에, SK하이닉스는 9만3000원(8.19%) 뛴 122만9000원을 기록 중이다.

코스닥 지수는 26.98포인트(4.225) 오른 665.95를 기록하고 있다.

코스닥도 장 초반 상승폭을 키우면서 오전 9시10분께 매수 사이드카가 발동했다. 발동 당시 코스닥150 선물은 6.29% 뛰었고 코스닥150 현물지수는 5.87% 상승했다.

<뉴시스>

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