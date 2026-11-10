이용철, 출근길 공소취소 질문에 "내일 말하겠다"…입장 주목

이재명 대통령 형사사건에 대한 공소 취소 가능성에 '진상 규명이 먼저'라며 유보하는 태도를 보였던 이용철 법무부 장관 후보자(현 방위사업청장)가 곧 입장을 내놓을 것으로 보인다.



이 후보자는 10일 경기 과천 방위사업청으로 출근하는 길에 기자들을 만나 공소 취소에 관해 이틀 연속 질문받고 "내일(11일) 아마 청문 준비단 사무실이 준비되는 것 같은데, 그때 말씀드리겠다"라고만 대답한 뒤 청사 안으로 향했다.

이용철 법무부 장관 후보자가 10일 정부과천청사 방위사업청으로 들어서고 있다. 연합뉴스

취재진은 이날 이 후보자에게 '진상규명의 결과를 본 뒤에 공소 취소를 지휘할 의사가 있는지', '조작기소 특검 자체에 대한 비판이 있는데 입장이 있는지', '대장동 사건과 쌍방울 대북송금 사건 수사를 어떻게 평가하는지' 등을 질문했다.



이에 따라 이 후보자가 11일 정치권과 법조계에서 논란이 된 공소 취소에 관한 명확한 입장을 내놓을지 주목된다.



당초 이 후보자는 11일까지 방위사업청에서 근무하고 12일부터 인사청문회 준비단에 출근할 예정이었지만, 일정을 하루 앞당겨 11일 준비단으로 첫 출근하는 방안을 검토 중이다.



이용철 후보자는 전날 출근길에선 공소 취소 논란에 관해 "오로지 진상 규명에 집중하고, 나머지 일은 법과 원칙에 따르는 것이 바람직하다"는 취지로 답변했다.



이는 앞서 정성호 전 법무부 장관, 법무부 장관 후보자로 지명됐다가 사퇴한 김승원 더불어민주당 의원이 공소 취소 가능성을 일축했던 것과 대비되면서 이용철 후보자가 사실상 가능성을 열어둔 것이라는 해석이 나왔다.



정성호 전 장관은 "법무부나 저는 공소 취소와 관련해 어떤 검토도 한 바 없다"고 말했고, 김승원 전 후보자는 "법무부 장관에게 (공소 취소를 지휘할) 직접적인 권한이 없고 검찰총장을 통해 지휘할 생각도 없다"고 했다.



차기 검찰총장 유력 후보인 이정현 검찰총장 직무대행(공소청 차장)은 9월 23일 공소 취소 가능성에 대해 "지금 진상조사단에서 진상조사가 진행 중이어서 그 결과를 살펴봐야 할 것 같다"며 이용철 후보자와 비슷한 취지로 답변한 바 있다.



야권에서는 이 같은 이정현 대행의 발언이 사실상 공소 취소 가능성을 열어둔 것이라며 이용철 후보자와 함께 공소 취소를 지휘할 것이라고 주장한다.



이와 관련해 이정현 대행은 10월 22일 국정감사에서 "조사 절차가 진행 중이라 그 결과를 지켜보겠다는 원론적 입장을 밝힌 것"이라며 "(공소 취소를) 검토한 바 없다"고 설명했다.

<연합>

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