젠슨 황 스캔들에 외국인 '팔자' 행렬…"국내 증시 회복 단정 어렵다"

인공지능(AI) 데이터센터 투자 지속성에 대한 우려가 여전한 가운데 엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황을 둘러싼 의혹까지 불거지면서 투자심리에 부담을 주고 있다는 분석이다. 증권가는 외국인 수급이 개선되고 AI 투자에 대한 불확실성이 완화되기 전까지 국내 증시의 추세적 반등을 기대하기 어렵다고 봤다.

2025년 5월 대만 타이베이를 방문한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO·왼쪽)가 싱가포르 인공지능(AI) 기업 메가스피드의 고위 임원 앨리스 황과 함께 음식점에서 식사를 마치고 걸어 나오고 있다. 미 정보당국이 중국 스파이로 판단한 앨리스 황과의 불륜 사실을 황 CEO가 시인해 파문이 커지고 있다. 대만 나우뉴스 보도 캡처

10일 금융투자업계에 따르면 AI 데이터센터에 대한 우려가 이어지고 있는 가운데 주말 사이 젠슨 황 엔비디아 CEO가 중국 정보기관의 접근 대상이었다는 의혹이 제기되면서 새로운 불확실성이 부각됐다. 이와 관련한 보고서를 작성한 이재원 유안타증권 연구원은 “젠슨 황 CEO 관련 의혹은 예상하지 못한 추가 악재지만 국내 증시의 반등 실패를 전적으로 설명하기는 어렵다”며 “지난주부터 이어진 외국인 현물 매도와 미국 데이터센터 규제, AI 투자기업들의 자금조달 비용에 대한 우려가 여전히 남아 있기 때문”이라고 분석했다.

여기에 외국인 매도세도 여전히 국내 증시의 발목을 잡고 있다. 지난 9일 유가증권시장에서 외국인은 약 6000억원을 순매도하며 7거래일 연속 매도 우위를 이어갔다. 개인도 약 5000억원을 순매도한 반면 기관은 약 7000억원을 순매수했다. 특히 금융투자업계를 중심으로 약 1조원의 매수세가 유입됐지만 지수 하락을 막지는 못했다.

이 연구원은 “외국인 순매도 규모가 전 거래일보다 줄었음에도 지수 반등이 유지되지 못했다는 점에 주목해야 한다”며 “금융투자 중심의 기관 매수만으로는 외국인 매도를 상쇄하는 데 한계가 있었다”고 평가했다. 이어 “외국인의 코스피200 선물 순매수가 3거래일 연속 이어진 점은 긍정적이지만 현물시장에서 지속적인 순매수 전환이 확인되기 전까지 추세 회복을 단정하기 어렵다”고 설명했다.

이어 “미국 중간선거 이후 부각된 데이터센터 규제는 수요 중단보다는 전력망 비용 증가와 프로젝트 지연 가능성에 초점을 맞출 필요가 있다”며 “이미 확보된 메모리 장기공급계약과 기존 데이터센터 투자계획이 단기간에 무효화될 가능성은 제한적”이라고 분석했다.

엔비디아 CEO 젠슨 황이 지난 2025년 3월 18일 캘리포니아 산호세에서 열린 GTC AI 컨퍼런스에서 연설하고 있는 모습.

이 연구원은 “시장은 2027년의 높은 이익보다 2028년 이후 AI 투자 지속성과 메모리 업황의 고점 가능성을 우선 반영하고 있다”며 “기업의 이익 전망에 대한 신뢰와 주가에 대한 신뢰가 분리된 국면”이라고 진단했다.

삼성전자의 주주환원 확대 가능성은 주가 하방을 지지할 요인으로 꼽았다. 그는 “삼성전자의 올해 예상 주주환원 규모는 90조~110조원으로 보통주와 우선주 합산 시가총액의 7.5~9.2%에 달한다”며 “이미 집행하거나 확정한 35조원을 제외해도 55조~75조원의 추가 환원 여력이 있다”고 설명했다.

그러면서 “현재 삼성전자의 12개월 선행 주가수익비율(PER)이 3배 안팎에 머무는 것은 높은 이익 수준에도 불구하고 지속 가능성에 대한 의구심이 반영된 결과”라며 “2027년 주주환원 수익률이 10% 이상에 이를 수 있다는 점에서 투자 매력이 높아진 구간”이라고 평가했다.

이 연구원은 “단기 급락에 따른 기술적 반등 여력은 존재하지만 외국인 순매수 전환과 반도체 업종의 상대강도 회복이 확인되지 않은 만큼 추세 회복을 단정하기에는 이르다”며 “기존 반도체 대형주에 대한 핵심 보유 전략을 유지하되 신규 비중 확대는 외국인 매도 진정과 반등의 연속성을 확인하며 단계적으로 대응할 필요가 있다”고 강조했다.

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