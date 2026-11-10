김구라, 주식 손실 고백 “올해 번 거 다 까먹었다”

사진=유튜브 채널 '그리구라' 화면 캡처

방송인 김구라가 최근 주식시장 하락으로 올해 거둔 투자 수익을 모두 반납했다고 털어놨다.

지난 9일 김구라의 유튜브 채널 ‘그리구라’에는 ‘침대에 누워 듣기 좋은 경제 이야기, 김구라 경제 연구소 EP. 123 풀버전’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 김구라는 최근 주식시장 하락에 따른 투자 상황을 언급했다. 그는 “속상하다. 저도 많이 먹었던 거 이제 다 반납하고 작년 이맘때로 왔다. 상승분을 다 반납했다”며 아쉬움을 드러냈다.

주식 투자로 손실을 봤느냐는 시청자의 질문에도 “저도 손실이 있다”고 솔직하게 답했다.

이어 “주식한 지 십몇 년 돼서 자랑하듯 얘기하는 게 아니라 누적 수익률이 좋은데, 어쨌든 제가 올해 고점 대비해서 엄청나게 손실을 봤다”고 설명했다.

특히 김구라는 “제 계좌가 사실 작년 11월 평가액으로 돌아갔다. 올해 번 거 다 까먹었다”고 밝혔다. 오랜 기간 주식 투자를 이어왔지만 최근 하락세로 올해 쌓았던 평가이익을 상당 부분 반납하게 된 것.

다만 이는 올해 주가 상승으로 늘어났던 계좌 평가액이 지난해 11월 수준으로 돌아갔다는 의미로, 투자 원금 전체를 잃었다는 뜻은 아니다.

이날 김구라는 아들 그리가 추측했던 자신의 재산 규모에 대해서도 입을 열었다.

앞서 그리는 지난달 31일 자신의 유튜브 채널에서 아버지 김구라의 재산을 두고 “50억~100억 원 구간이거나 100억~300억 원 구간이지 않을까 싶다”고 추측한 바 있다. 오랜 기간 방송 활동을 이어온 아버지가 상당한 자산을 보유하고 있을 것이라는 생각에서 나온 발언이었다.

이에 대해 김구라는 “우리 동현이가 내가 돈이 얼마 있는지 모른다. 내 출연료도 얼마인지 모른다”며 “그냥 아빠가 일을 많이 했으니까 그 정도겠다고 생각한 것”이라고 설명했다.

이어 “방송한 지 얼마 안 된 연예인들도 아파트를 얼마짜리 산다니까 ‘우리 아버지가 그 정도 아니겠어요’ 그렇게 얘기한 것”이라며 아들의 발언이 정확한 재산을 알고 한 이야기는 아니라고 선을 그었다.

김구라는 그리에게 직접 연락해 재산 관련 발언을 자제해 달라고 이야기한 사실도 공개했다. 그는 아들에게 “너도 제대하고 나서 내 얘기 안 한다며. 왜 자꾸 내 얘기하니”라고 물었고, 그리는 미안하다는 뜻을 전하며 앞으로 아버지의 재산에 대해 언급하지 않겠다고 한 것으로 알려졌다.

한편 김구라는 오랜 기간 방송 활동을 이어오며 다양한 예능 프로그램에서 활약하고 있다. 최근에는 자신의 유튜브 채널을 통해 경제와 재테크 등 여러 주제에 대한 이야기도 전하고 있다.

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