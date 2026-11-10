한라산 봉우리가 날아와 생겼다는 산방산, 지질학 나이 약 80만년…그 산 보이는 제주 노천탕 [여행+]

야자수 사이로 크고 작은 노천탕이 놓여 있고 그 너머로 종 모양의 산방산이 솟아 있다. 2013년 3월 촬영. 사진=한국관광공사(이범수) 제공

따뜻한 물에 몸을 담근 채 고개를 들면 종 모양으로 솟은 산 하나가 눈에 들어오는 온천이 제주 서남쪽에 있다. 서귀포시 안덕면 사계리의 산방산탄산온천이다.

온천이 마주 보는 산방산은 옥황상제가 한라산 봉우리를 뽑아 던져 만들었다는 전설이 전하는 산이다. 2011년 명승으로 지정된 이 산은 바로 앞 용머리해안과 함께 제주에서 가장 오래된 화산지형 가운데 하나로 꼽힌다.

10일 국가유산청에 따르면 산방산은 제주 서남부의 평탄한 지형 위에 우뚝 솟은 타원형의 돔형 화산으로, 한라산·성산일출봉과 함께 제주의 3대 산으로 불린다. 구름이 산 주위를 감싸면 비가 내린다는 이야기가 전하는 영산으로, 2011년 6월30일 명승으로 지정됐다.

산방산 절벽에 세로로 갈라진 돌기둥이 촘촘히 서 있다. 사진=한국관광공사(이정수) 제공

◆ 한라산 봉우리가 날아왔다는 산, 나이는 약 80만년

전설 속 산방산은 한라산에서 떨어져 나온 봉우리다. 옥황상제가 한라산 봉우리를 뽑아 던진 것이 지금의 산방산이 됐다는 이야기다.

지질학이 읽은 내력은 조금 다르다. 제주도 세계지질공원 자료를 보면 산방산은 약 80만년 전에 만들어진 해발 395m의 용암돔이다. 끈적한 조면암질 용암이 화구에서 천천히 흘러나와 멀리 가지 못하고 굳으면서 종 모양이 됐다.

산방산 바로 앞 용머리해안은 이보다 먼저 생겼다. 한라산과 용암대지가 만들어지기 훨씬 전에 바닷속 화산 활동으로 생긴, 제주에서 가장 오래된 화산체다. 산방산은 이 용머리 지층을 뚫고 나온 용암이 굳은 것이다.

산 남쪽 절벽에는 폭 2m, 높이 100m가 넘는 돌기둥이 세로로 서 있다. 용암이 굳으며 갈라진 주상절리다.

용머리해안에도 전설이 있다. 제주에서 왕이 태어날 것이라는 소문을 들은 진시황이 풍수사 호종단을 보내 혈을 끊게 했고, 호종단이 용의 꼬리와 잔등에 해당하는 곳을 칼로 내리치자 검붉은 피가 솟고 울음소리가 들렸다는 이야기가 전해진다.

산방산 쪽에서 내려다본 해안. 바다로 뻗은 언덕 너머로 작은 섬이 떠 있다. 사진=한국관광공사(이정수) 제공

◆ 산 중턱 굴에서 얻은 이름…오를 수 있는 곳도 굴까지

산방산(山房山)이라는 이름은 산 중턱의 굴에서 나왔다. 한국민족문화대백과사전은 남쪽 암벽 해발 145m 지점에 있는 산방굴(山房窟)에서 산 이름이 유래했다고 설명한다.

굴에 자리한 산방굴사는 제주의 경승 열 곳을 꼽은 ‘영주십경’의 하나다. 제주목사 이익태가 ‘탐라십경도’에 ‘산방’을 처음 넣은 뒤 제주를 대표하는 경관으로 이어졌다. 국가유산청은 이 굴에서 바라보는 용머리해안 풍경과 해넘이 경관이 뛰어나다고 소개한다.

다만 산 전체를 오를 수는 없다. 명승 보호를 위해 공개제한지역으로 관리돼 매표소에서 산방굴사까지 이어지는 산책로만 관람할 수 있다.

산 정상 쪽과 암벽에는 지네발란·풍란·석곡 같은 희귀 식물이 자란다. 이 암벽식물지대는 1993년 천연기념물로 지정됐다.

김이 오르는 노천탕 뒤로 야자수와 산이 보인다. 사진=한국관광공사 제공

◆ 비둘기 울음소리 나는 물, ‘구명수’

이 산을 마주 보는 자리에 온천이 들어선 것은 20여 년 전이다. 산방산탄산온천 측 설명에 따르면 이 일대는 2004년 5월 ‘사계 온천원보호지구’로 지정됐고 이듬해 3월 대중온천장이 문을 열었다. 온천 측은 이곳을 제주 최초의 대중온천으로 소개한다.

온천에는 ‘구명수(鳩鳴水)’라는 다른 이름이 있다. 비둘기 울음소리가 나는 물이라는 뜻과 사람을 구한 물이라는 뜻을 함께 지닌 이름이다. 이곳에서 솟은 물을 마시고 병을 고쳤다는 이야기가 전해 온다는 게 온천 측 설명이다.

물은 탄산 성분이 든 탄산온천이다. 온천 측은 국내 온천 대부분이 단순천·유황천인 것과 달리 이곳 물에는 유리탄산과 중탄산이온, 나트륨 성분이 많다고 설명한다.

시설은 실내온천과 노천탕, 찜질방으로 나뉜다. 한국관광공사 관광정보는 실내온천의 천장과 벽면이 유리로 돼 있어 바깥 풍경을 보며 입욕할 수 있다고 소개한다. 야자수 사이에 크고 작은 탕이 놓인 노천탕에서는 탕 너머로 산방산이 보인다.

◆ 노천탕은 수영복 입고, 용머리해안은 물때 확인 한편 온천은 산방산에서 북서쪽으로 직선 1.6㎞쯤 떨어져 있어 산방굴사·용머리해안과 하루 동선으로 묶을 수 있다. 노천탕은 남녀가 함께 쓰는 탕이어서 수영복이나 반소매·반바지 같은 대체 옷을 입어야 들어갈 수 있다. 수영복은 2000원에 빌릴 수 있고, 실내온천만 이용하면 따로 옷을 준비하지 않아도 된다. 실내온천은 오전 6시부터 오후 11시까지, 노천탕은 오전 10시부터 오후 10시까지 운영한다. 한 사람당 실내온천은 4시간, 노천탕은 5시간까지 이용할 수 있고 넘기면 1시간마다 1000원이 더 붙는다. 산방산 매표소에서 산방굴사까지 오르는 관람료는 어른 1000원이다. 용머리해안은 기상이 나쁘거나 만조 때 출입이 막히므로 방문 전에 관람할 수 있는 시간을 확인해야 한다.

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